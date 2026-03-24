Páscoa no Parque do Palácio tem caça aos ovos, coelhinho e teatro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de BH, prepara uma celebração de Páscoa antecipada para o próximo domingo (29/3), com programação especial para famílias. O evento terá brincadeiras ao ar livre, um espetáculo infantil, encontro com o coelhinho e a tradicional caça aos ovos nos jardins.

A iniciativa, com patrocínio da ClickLivre Energia e da Be Honest, combina atrações gratuitas e atividades pagas mediante inscrição. O objetivo é oferecer uma experiência lúdica e acessível para as crianças em meio à paisagem da Serra do Curral.

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Atrações para as crianças

A caça aos ovos nos jardins do Parque do Palácio é um dos destaques, com sessões às 9h e às 14h. Na brincadeira guiada, as crianças buscam pistas e surpresas até encontrarem os ovos. A inscrição custa R$ 30 por criança e dá direito a um ovo de chocolate artesanal de 100g. As vagas são limitadas.

Durante a caça, as crianças também poderão participar do Encontro com o Coelhinho da Páscoa. A interação com o personagem é aberta a todos, mas a entrega dos ovos será exclusiva para os participantes previamente inscritos na atividade.

A programação gratuita inclui o espetáculo infantil “Uma história de Páscoa”, apresentado pelo Circo Tú com Trupe. A peça, inspirada na obra de Ana Maria Machado, explora de onde vêm os ovos de Páscoa e as cenouras coloridas de chocolate, abordando temas como amizade e generosidade.

Haverá ainda brincadeiras de integração e uma oficina de bolhas de sabão. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar as opções gastronômicas do Botânico e do Café Magri, que funcionam no local.

Horários da programação

Manhã

9h às 10h: brincadeiras e atividades de integração

10h às 11h: caça aos ovos nos jardins do Parque do Palácio*

10h30 às 11h30: encontro com o coelhinho da Páscoa

10h às 12h: oficina de bolhas de sabão (gratuita)

Tarde

14h às 15h: brincadeiras e atividades de integração

15h às 16h: caça aos ovos nos jardins do Parque do Palácio*

15h30 às 16h30: encontro com o coelhinho da Páscoa

16h às 17h: espetáculo “Uma História de Páscoa” (gratuito)

*Caça aos ovos mediante inscrição prévia. Valor de R$ 30 por criança.

Serviço

O Parque do Palácio funciona de quarta a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 18h. O endereço é Rua Professor Djalma Guimarães, 161, no Bairro Mangabeiras.

Os ingressos para acesso ao parque custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A entrada é gratuita às quartas, quintas e sextas-feiras, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.