Páscoa no Parque do Palácio tem caça aos ovos, coelhinho e teatro
Evento neste domingo (29/3) reúne atividades gratuitas e pagas para as crianças, como espetáculo infantil e encontro com o personagem principal
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O Parque do Palácio, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de BH, prepara uma celebração de Páscoa antecipada para o próximo domingo (29/3), com programação especial para famílias. O evento terá brincadeiras ao ar livre, um espetáculo infantil, encontro com o coelhinho e a tradicional caça aos ovos nos jardins.
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A iniciativa, com patrocínio da ClickLivre Energia e da Be Honest, combina atrações gratuitas e atividades pagas mediante inscrição. O objetivo é oferecer uma experiência lúdica e acessível para as crianças em meio à paisagem da Serra do Curral.
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Atrações para as crianças
A caça aos ovos nos jardins do Parque do Palácio é um dos destaques, com sessões às 9h e às 14h. Na brincadeira guiada, as crianças buscam pistas e surpresas até encontrarem os ovos. A inscrição custa R$ 30 por criança e dá direito a um ovo de chocolate artesanal de 100g. As vagas são limitadas.
Durante a caça, as crianças também poderão participar do Encontro com o Coelhinho da Páscoa. A interação com o personagem é aberta a todos, mas a entrega dos ovos será exclusiva para os participantes previamente inscritos na atividade.
A programação gratuita inclui o espetáculo infantil “Uma história de Páscoa”, apresentado pelo Circo Tú com Trupe. A peça, inspirada na obra de Ana Maria Machado, explora de onde vêm os ovos de Páscoa e as cenouras coloridas de chocolate, abordando temas como amizade e generosidade.
Haverá ainda brincadeiras de integração e uma oficina de bolhas de sabão. Ao longo do dia, o público poderá aproveitar as opções gastronômicas do Botânico e do Café Magri, que funcionam no local.
Horários da programação
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Manhã
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9h às 10h: brincadeiras e atividades de integração
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10h às 11h: caça aos ovos nos jardins do Parque do Palácio*
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10h30 às 11h30: encontro com o coelhinho da Páscoa
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10h às 12h: oficina de bolhas de sabão (gratuita)
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Tarde
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14h às 15h: brincadeiras e atividades de integração
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15h às 16h: caça aos ovos nos jardins do Parque do Palácio*
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15h30 às 16h30: encontro com o coelhinho da Páscoa
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16h às 17h: espetáculo “Uma História de Páscoa” (gratuito)
*Caça aos ovos mediante inscrição prévia. Valor de R$ 30 por criança.
Serviço
O Parque do Palácio funciona de quarta a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 18h. O endereço é Rua Professor Djalma Guimarães, 161, no Bairro Mangabeiras.
Os ingressos para acesso ao parque custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A entrada é gratuita às quartas, quintas e sextas-feiras, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.