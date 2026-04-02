Início do tríduo pascal tem santa ceia e rito do lava-pés em BH e interior

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Na noite desta quinta-feira (2/4), começa o tríduo pascal com a Missa da Ceia do Senhor, o rito do lava-pés e a vigília eucarística. Na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte, fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria, e participação da Pastoral do Surdo.



O arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo divulgou uma mensagem explicando a importância da quinta-feira santa. “Nesta noite, vivenciamos os acontecimentos da última ceia de Jesus com seus apóstolos, antes de sua paixão e morte. Jesus partilha o pão e o vinho com os discípulos. Orienta seus seguidores a repetir este gesto, ensinando-lhes: o pão e o vinho são o próprio corpo e sangue de Cristo. Jesus institui, assim, a eucaristia. E a Igreja nasce e vive da Eucaristia. Na última ceia, Jesus também lava os pés dos apóstolos, humildemente. Indica, assim, que o cristão deve sempre estar a serviço de seu semelhante.”

Pela manhã, também na catedral, dom Walmor presidiu a Missa da Unidade, com a presença de 3,5 mil pessoas e 600 padres. Durante a cerimônia, os padres renovaram seus votos de serviço à Igreja. E um momento especial foi a bênção dos óleos – total de 90 litros – que serão partilhados com todas as paróquias da Arquidiocese de BH para as celebrações dos sacramentos: batismo, crisma e unção dos enfermos.

Cidades históricas

Em Santa Luzia, na Grande BH, a missa solene da Ceia do Senhor e o rito do lava-pés são realizados no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico, tendo à frente o pároco e reitor padre Fernando Fagundes. Na sexta-feira (3/4), às 19h30, haverá apresentação dos figurados bíblicos, Sermão do Descendimento da Cruz, Canto da Verônica e Procissão do Enterro.



Também na sexta-feira da Paixão, às 7h, caravanas de fiéis sobem a Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, em via-sacra da entrada do santuário à ermida, no alto do maciço. Ao final, encenação da Paixão de Cristo com participação de 50 artistas do Grupo de Teatro São João Batista.



Na noite desta quinta-feira (2/4), começa o tríduo pascal com a Missa da Ceia do Senhor, o rito do lava-pés e a vigília eucarística Arquidiocese De BH/Divulgação Celebração teve intérprete de libras; fiéis participam da celebração desde as 19h Arquidiocese De BH/Divulgação Fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria Arquidiocese De BH/Divulgação Pela manhã, também na catedral, dom Walmor presidiu a Missa da Unidade, com a presença de 3,5 mil pessoas e 600 padres Arquidiocese De BH/Divulgação Fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria Arquidiocese De BH/Divulgação Na noite desta quinta-feira (2/4), começa o tríduo pascal com a Missa da Ceia do Senhor, o rito do lava-pés e a vigília eucarística Arquidiocese De BH/Divulgação Voltar Próximo

Em Ouro Preto, na Região Central do estado, as celebrações desta quinta-feira ocorrem na frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário, com o Sermão do “Mandatum”, seguido de lava-pés. Nesta sexta-feira, às 20h, tem apresentação do figurado bíblico, Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro no Centro Histórico.



Primeira cidade de Minas, Mariana, também na Região Central de Minas, tem nesta quinta-feira, na Catedral, a Missa da Instituição da Eucaristia e rito do lava-pés, presididos pelo arcebispo dom Airton José dos Santos. Amanhã (3/4), às 18h30, na Praça Minas Gerais, cerimônia do Descendimento da Cruz.



Com uma programação ampla, São João del-Rei, no Campo das Vertentes, tem o lava-pés, na Praça Carlos Gomes (ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo). Já nesta sexta-feira (3/4), às 20h30, Descendimento da Cruz, na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês.

Programação - Cerimônias na sexta-feira da Paixão (3/4)



Belo Horizonte



9h – Via-sacra encenada nas ruas próximas à Catedral Cristo Rei, na Região Norte

9h30 – Via-sacra e Paixão do Senhor, saindo da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) até o Viaduto Santa Tereza, no Centro

No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, tem via-sacra (9h), Sermão das Sete Palavras e Unção dos Enfermos (12h), solene ação litúrgica e descendimento e Procissão do Senhor Morto (15h)



Sabará, na Grande BH

4h – Procissão das matracas – via-sacra com a imagem de Nossa Senhora das Dores saindo da Igreja São Francisco até a Capela do Senhor Bom Jesus, no Morro da Cruz

19h – Encenação da Paixão de Cristo na escadaria Matriz Nossa Senhora do Rosário, pelo Grupo de Teatro Cena Aberta

Santa Luzia, na Grande BH

19h – Apresentação dos figurados bíblicos, Sermão do Descendimento da Cruz, Canto da Verônica e Procissão do Enterro

Na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH

7h – Via-sacra da entrada do santuário à ermida, no alto da serra. Encenação da Paixão de Cristo com participação de 50 artistas do Grupo de Teatro São João Batista

Ouro Preto, na Região Central

20h – Em frente da Igreja do Rosário, apresentação do figurado bíblico, Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro, pelas ruas do Centro Histórico

São João del-Rei, no Campo das Vertentes

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20h30 – Descendimento da Cruz, na Escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês

Mariana, na Região Central