Início do tríduo pascal tem santa ceia e rito do lava-pés em BH e interior
Na Catedral Cristo Rei, na Região Norte de BH, começa a vigília eucarística; fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações
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Na noite desta quinta-feira (2/4), começa o tríduo pascal com a Missa da Ceia do Senhor, o rito do lava-pés e a vigília eucarística. Na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte, fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria, e participação da Pastoral do Surdo.
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O arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo divulgou uma mensagem explicando a importância da quinta-feira santa. “Nesta noite, vivenciamos os acontecimentos da última ceia de Jesus com seus apóstolos, antes de sua paixão e morte. Jesus partilha o pão e o vinho com os discípulos. Orienta seus seguidores a repetir este gesto, ensinando-lhes: o pão e o vinho são o próprio corpo e sangue de Cristo. Jesus institui, assim, a eucaristia. E a Igreja nasce e vive da Eucaristia. Na última ceia, Jesus também lava os pés dos apóstolos, humildemente. Indica, assim, que o cristão deve sempre estar a serviço de seu semelhante.”
Pela manhã, também na catedral, dom Walmor presidiu a Missa da Unidade, com a presença de 3,5 mil pessoas e 600 padres. Durante a cerimônia, os padres renovaram seus votos de serviço à Igreja. E um momento especial foi a bênção dos óleos – total de 90 litros – que serão partilhados com todas as paróquias da Arquidiocese de BH para as celebrações dos sacramentos: batismo, crisma e unção dos enfermos.
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Cidades históricas
Em Santa Luzia, na Grande BH, a missa solene da Ceia do Senhor e o rito do lava-pés são realizados no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico, tendo à frente o pároco e reitor padre Fernando Fagundes. Na sexta-feira (3/4), às 19h30, haverá apresentação dos figurados bíblicos, Sermão do Descendimento da Cruz, Canto da Verônica e Procissão do Enterro.
Também na sexta-feira da Paixão, às 7h, caravanas de fiéis sobem a Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, em via-sacra da entrada do santuário à ermida, no alto do maciço. Ao final, encenação da Paixão de Cristo com participação de 50 artistas do Grupo de Teatro São João Batista.
Em Ouro Preto, na Região Central do estado, as celebrações desta quinta-feira ocorrem na frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário, com o Sermão do “Mandatum”, seguido de lava-pés. Nesta sexta-feira, às 20h, tem apresentação do figurado bíblico, Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro no Centro Histórico.
Primeira cidade de Minas, Mariana, também na Região Central de Minas, tem nesta quinta-feira, na Catedral, a Missa da Instituição da Eucaristia e rito do lava-pés, presididos pelo arcebispo dom Airton José dos Santos. Amanhã (3/4), às 18h30, na Praça Minas Gerais, cerimônia do Descendimento da Cruz.
Com uma programação ampla, São João del-Rei, no Campo das Vertentes, tem o lava-pés, na Praça Carlos Gomes (ao lado da Igreja Nossa Senhora do Carmo). Já nesta sexta-feira (3/4), às 20h30, Descendimento da Cruz, na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês.
Programação - Cerimônias na sexta-feira da Paixão (3/4)
Belo Horizonte
- 9h – Via-sacra encenada nas ruas próximas à Catedral Cristo Rei, na Região Norte
- 9h30 – Via-sacra e Paixão do Senhor, saindo da Praça Rui Barbosa (Praça da Estação) até o Viaduto Santa Tereza, no Centro
- No Santuário Arquidiocesano São José, no Centro da capital, tem via-sacra (9h), Sermão das Sete Palavras e Unção dos Enfermos (12h), solene ação litúrgica e descendimento e Procissão do Senhor Morto (15h)
Sabará, na Grande BH
- 4h – Procissão das matracas – via-sacra com a imagem de Nossa Senhora das Dores saindo da Igreja São Francisco até a Capela do Senhor Bom Jesus, no Morro da Cruz
- 19h – Encenação da Paixão de Cristo na escadaria Matriz Nossa Senhora do Rosário, pelo Grupo de Teatro Cena Aberta
Santa Luzia, na Grande BH
- 19h – Apresentação dos figurados bíblicos, Sermão do Descendimento da Cruz, Canto da Verônica e Procissão do Enterro
Na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH
- 7h – Via-sacra da entrada do santuário à ermida, no alto da serra. Encenação da Paixão de Cristo com participação de 50 artistas do Grupo de Teatro São João Batista
Ouro Preto, na Região Central
- 20h – Em frente da Igreja do Rosário, apresentação do figurado bíblico, Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Enterro, pelas ruas do Centro Histórico
São João del-Rei, no Campo das Vertentes
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- 20h30 – Descendimento da Cruz, na Escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês
Mariana, na Região Central
- 18h30 – na Praça Minas Gerais, cerimônia do Descendimento da Cruz