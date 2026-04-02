MG: vigia embriagado atira em homens em ponto de ônibus e acaba preso

Dois homens, de 39 e 40 anos, sendo um deles segurança de uma empresa desativada com passagem por homicídio, foram presos em flagrante depois de um deles atirar contra duas pessoas em um ponto de ônibus na cidade de Governador Valadares (MG), na Região do Vale do Rio Doce, na noite dessa quarta-feira (1°/4).

A Polícia Militar foi acionada na Avenida Rio Bahia, Bairro Vila Rica, por um casal de pedestres que viu um vigia atirando contra dois homens em um ponto de ônibus. Segundo o relato, uma das vítimas usava cadeira de rodas e a outra aparentava ser usuária de drogas.

Os militares encontraram o homem em cadeira de rodas próximo a uma ponte, que contou o mesmo. Ele estava sentado em um ponto de ônibus em frente à empresa quando a segunda pessoa passou por ele. Neste momento, o vigia efetuou alguns disparos em direção aos dois.

Para conseguirem se proteger, o suposto usuário de drogas fugiu para o Beco do Onça e o outro homem se dirigiu rapidamente sentido BR-116. Nenhum deles foi atingido pelos tiros.

Sintomas de embriaguez

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares encontraram dois homens no lote da empresa. Um deles, ao perceber a chegada dos militares, correu para os fundos do prédio e voltou à entrada logo em seguida. Aos militares, ele falou que era vigia da empresa, mas não trabalhava naquela noite. O homem não soube explicar o que fazia ali nem o motivo de ter outra pessoa com ele.

Os dois estavam com sintomas visíveis de embriaguez. Conforme o documento policial, eles apresentavam andar cambaleante, fala desconexa, olhos vermelhos e hálito etílico.

Conforme os registros, os militares foram ver o local para onde o vigia havia corrido e encontraram um cômodo com um armário de madeira. Abaixo dele, estava um revólver de calibre .38 carregado com cinco cartuchos, estando um deles picotado, o que indica um disparo falho. Perto dela estavam outros quatro cartuchos deflagrados.

Registros policiais indicam que o homem que trabalhava como vigia tem três passagens por homicídio e uma por tráfico de drogas. Já o homem que o acompanhava tem uma passagem por homicídio, outra por roubo e mais uma por tráfico de drogas.



Prisão em flagrante

Depois de serem atendidos em um hospital, os dois foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma e os cartuchos, onde tiveram as prisões em flagrante ratificadas pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.

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Segundo a PC, os homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça. A audiência de custódia da dupla está marcada para a tarde desta quinta-feira (2/4).