MG: quatro são indiciados por participação em execução a tiros de jovem
Vítima foi surpreendida por um veículo com quatro ocupantes armados em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira
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Quatro suspeitos, que estão presos, foram indiciados pela Polícia Civil em decorrência da participação na execução a tiros de um jovem de 19 anos em Visconde do Rio Branco (MG), na Zona da Mata. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (27/3).
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O crime ocorreu no cruzamento da Avenida Souza Lima com a Rua Doutor Carlos Soares, na região central da cidade, em fevereiro de 2024. A motivação está relacionada com a disputa entre organizações criminosas pelo tráfico de drogas na região.
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"Na ocasião, a vítima foi surpreendida por um veículo com quatro ocupantes armados. Ainda com o carro em movimento, foram efetuados disparos contra o jovem. Após a queda dele, os suspeitos desembarcaram e continuaram atirando à queima-roupa", disse a Polícia Civil.
Durante as apurações, foi identificado que os investigados utilizaram um veículo clonado e monitoraram previamente a vítima. A dinâmica foi reconstituída por meio da análise de imagens de câmeras de segurança, laudos periciais e dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, o que permitiu a identificação da atuação coordenada do grupo.
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O inquérito foi remetido ao Ministério Público.