Suspeito de matar a mãe é executado com vários tiros em MG

O suspeito de matar a mãe de 69 anos com agressões foi executado com vários tiros na noite desse domingo (29/3), dentro de um ferro-velho em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele deu entrada no Hospital Regional com cortes, fraturas e hemorragia e não resistiu.

A mãe do suspeito, que era acamada, morreu na terça-feira (24/3), em uma unidade de pronto atendimento (UPA) da cidade. A idosa chegou com vários ferimentos que teriam sido provocados pelo filho, de 42 anos, um dia antes de sua morte. Ele seria usuário de drogas.

Segundo relato do responsável pelo ferro-velho para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito havia ido ao local para vender sucata. No momento que o proprietário do estabelecimento foi aos fundos do galpão para buscar o restante do pagamento, um homem entrou correndo no estabelecimento e efetuou vários disparos contra a vítima. Ainda segundo a testemunha, o suspeito fugiu logo após o crime em uma motocicleta de grande porte.

O suspeito de matar a mãe deu entrada no Hospital Regional com cortes, fraturas e hemorragia e morreu.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recolheu 12 cartuchos de munição calibre 9 mm, sendo 10 deflagrados e dois intactos.

Espancado após supostamente agredir a mãe

Segundo registro da PMMG, antes de ser preso no dia que a sua mãe foi agredida, o suspeito foi espancado por populares e levado para o Hospital Regional José Alencar. Ele negou o crime, dizendo que a mãe se machucou ao cair da cadeira de rodas.

Ainda segundo relatos de parentes da vítima para os policiais, em 23 de março, a idosa caiu de sua cadeira de rodas no momento que iria ao banheiro. Ela, então, teria pedido ajuda ao filho, que teria se negado a prestar socorro, se exaltado e arremessado objetos contra ela.

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No registro policial, a equipe médica da UPA do Mirante disse que a idosa apresentava várias lesões e hematomas pelo corpo. A região íntima da vítima também apresentava inchaço, vermelhidão e cortes superficiais.