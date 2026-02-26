Mulher é presa por agredir filho e ameaçar tia em Governador Valadares
Avó e tia declararam à Polícia Militar que a jovem agride o filho de forma 'desproporcional' constantemente
Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por agredir o filho, de 3, e ameaçar a tia, de 48. O caso aconteceu nessa terça-feira (24/2), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.
Segundo o boletim de ocorrência, a tia presenciou a criança derrubar o cigarro da mãe. Como castigo, a jovem desferiu um tapa no filho, atingindo o pescoço e as costas da criança.
A tia então discutiu com a sobrinha, que pegou uma faca e a ameaçou de morte. A Polícia Militar foi chamada pela mulher mais velha e efetuou a prisão da jovem.
Na viatura, a mãe da criança afirmou aos policiais que, assim que estivesse em liberdade, procuraria a tia para resolver a situação “como uma mulher se resolve com outra”.
Em depoimento à Polícia Militar, a tia e a avó da mulher de 23 anos, que também presenciou toda a cena, disseram que a jovem agride o filho de maneira “desproporcional e inadequada” constantemente.
O menino ficou aos cuidados da avó.