VALE DO RIO DOCE

Mulher é presa por agredir filho e ameaçar tia em Governador Valadares

Avó e tia declararam à Polícia Militar que a jovem agride o filho de forma 'desproporcional' constantemente

Izabella Caixeta
Repórter
26/02/2026 13:26 - atualizado em 26/02/2026 13:32

Mulher é presa por agredir o filho crédito: Imagem ilustrativa/Freepik

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por agredir o filho, de 3, e ameaçar a tia, de 48. O caso aconteceu nessa terça-feira (24/2), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, a tia presenciou a criança derrubar o cigarro da mãe. Como castigo, a jovem desferiu um tapa no filho, atingindo o pescoço e as costas da criança.

A tia então discutiu com a sobrinha, que pegou uma faca e a ameaçou de morte. A Polícia Militar foi chamada pela mulher mais velha e efetuou a prisão da jovem.

Na viatura, a mãe da criança afirmou aos policiais que, assim que estivesse em liberdade, procuraria a tia para resolver a situação “como uma mulher se resolve com outra”.

Em depoimento à Polícia Militar, a tia e a avó da mulher de 23 anos, que também presenciou toda a cena, disseram que a jovem agride o filho de maneira “desproporcional e inadequada” constantemente.

O menino ficou aos cuidados da avó.

