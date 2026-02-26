Capotamento de ônibus deixa sete pessoas feridas na MG-424

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um capotamento de um ônibus na MG-424, na altura do Km 17, em Pedro Leopoldo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, feriu sete pessoas na manhã desta quinta-feira (26/02).

Leia Mais Motorista de carreta morre ao despencar em ribanceira na BR-040 Reportagem flagra alicerces cedendo e evacuação às pressas em Juiz de Fora Vídeo mostra motoboy sendo arrastado por enxurrada em Juiz de Fora

Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus da linha 5987 caiu no mato às margens da rodovia. Das sete vítimas, uma dispensou atendimento médico e seis foram socorridas. Duas pessoas se encontravam em estado grave e foram atendidas pelo SAMU.

A Polícia Militar também está no local do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização