Assine
overlay
Início Gerais
PEDRO LEOPOLDO

Capotamento de ônibus deixa sete pessoas feridas na MG-424

Duas das vítimas estavam em estado grave e foram conduzidas para atendimento médico pelo SAMU

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
26/02/2026 11:15 - atualizado em 26/02/2026 11:40

compartilhe

SIGA
x
Ônibus da linha 5987 capota e deixa sete pessoas feridas em Pedro Leopoldo
Ônibus da linha 5987 capota e deixa sete pessoas feridas em Pedro Leopoldo crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Um capotamento de um ônibus na MG-424, na altura do Km 17, em Pedro Leopoldo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, feriu sete pessoas na manhã desta quinta-feira (26/02).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus da linha 5987 caiu no mato às margens da rodovia. Das sete vítimas, uma dispensou atendimento médico e seis foram socorridas. Duas pessoas se encontravam em estado grave e foram atendidas pelo SAMU. 

A Polícia Militar também está no local do acidente. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito onibus pedro-leopoldo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay