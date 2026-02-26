Capotamento de ônibus deixa sete pessoas feridas na MG-424
Duas das vítimas estavam em estado grave e foram conduzidas para atendimento médico pelo SAMU
Um capotamento de um ônibus na MG-424, na altura do Km 17, em Pedro Leopoldo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, feriu sete pessoas na manhã desta quinta-feira (26/02).
Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus da linha 5987 caiu no mato às margens da rodovia. Das sete vítimas, uma dispensou atendimento médico e seis foram socorridas. Duas pessoas se encontravam em estado grave e foram atendidas pelo SAMU.
A Polícia Militar também está no local do acidente.
*Matéria em atualização