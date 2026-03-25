Adolescente é encontrada desacordada em ponto de ônibus na Grande BH
Jovem de 14 anos foi socorrida e não apresentava sinais de violência
Uma adolescente de 14 anos foi encontrada desacordada em um ponto de ônibus na noite dessa terça-feira (24/3), no Bairro Recreio dos Bandeirantes, em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, a jovem estava sozinha e inconsciente, e não foi possível, inicialmente, identificar como ela foi parar no local.
Os responsáveis foram localizados e informaram que a adolescente faz acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).
Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal 25 de Maio.
De acordo com a equipe médica, não foram identificados sinais de violência.