Assine
overlay
Início Política
SUPREMO

Alessandro Vieira sobre Gilmar: 'Desequilíbrio vaidoso e agressivo'

Senador acusa ministro do STF de 'ofensas e ameaças', fala em conduta incompatível com o cargo e afirma que 'consequências virão'

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
20/04/2026 11:25

compartilhe

SIGA
×
Alessandro Vieira
Senador Alessandro Vieira crédito: Jefferson Rudy/AgÃªncia Senado

O senador Alessandro Vieira (MDB), relator da chamada CPI do Crime Organizado, voltou a elevar o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, em meio à escalada de tensão entre integrantes do Congresso e da Corte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Em declaração recente, o parlamentar afirmou que o ministro tem reiterado "ofensas e ameaças", utilizando, segundo ele, "o artifício tosco de, a cada ataque, alegar ser uma hipótese".

Vieira classificou a postura de Gilmar como um "desequilíbrio vaidoso e agressivo" e disse que a conduta do magistrado é "incompatível com o cargo" no STF.

O senador também reforçou que, na sua avaliação, não se trata de conjecturas, mas de "fatos", que permaneceriam evidentes "apesar da intensa cortina de fumaça". Ao fim, deixou um recado em tom de advertência: "As consequências virão, se não agora, logo adiante".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira tem atuado na linha de frente de investigações no Senado e ampliado sua exposição em debates que envolvem o Judiciário, especialmente o Supremo. O episódio se soma a uma sequência de atritos recentes entre parlamentares e ministros da Corte, refletindo o ambiente de polarização institucional em Brasília.

Tópicos relacionados:

gilmar-mendes senado stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay