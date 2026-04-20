Alessandro Vieira sobre Gilmar: 'Desequilíbrio vaidoso e agressivo'

O senador Alessandro Vieira (MDB), relator da chamada CPI do Crime Organizado, voltou a elevar o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, em meio à escalada de tensão entre integrantes do Congresso e da Corte.

Em declaração recente, o parlamentar afirmou que o ministro tem reiterado "ofensas e ameaças", utilizando, segundo ele, "o artifício tosco de, a cada ataque, alegar ser uma hipótese".

Vieira classificou a postura de Gilmar como um "desequilíbrio vaidoso e agressivo" e disse que a conduta do magistrado é "incompatível com o cargo" no STF.

O senador também reforçou que, na sua avaliação, não se trata de conjecturas, mas de "fatos", que permaneceriam evidentes "apesar da intensa cortina de fumaça". Ao fim, deixou um recado em tom de advertência: "As consequências virão, se não agora, logo adiante".

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Relator da CPI do Crime Organizado, Alessandro Vieira tem atuado na linha de frente de investigações no Senado e ampliado sua exposição em debates que envolvem o Judiciário, especialmente o Supremo. O episódio se soma a uma sequência de atritos recentes entre parlamentares e ministros da Corte, refletindo o ambiente de polarização institucional em Brasília.