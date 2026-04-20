‘O STF vai fazer o Lula perder a eleição’

Gilmar Mendes pediu que Alexandre de Moraes inclua Romeu Zema no inquérito das fake news. O ministro do STF alega que o ex-governador de Minas Gerais “vilipendia a honra e a imagem do Supremo Tribunal Federal”.

Na semana passada, Gilmar já havia acionado a Procuradoria-Geral da República contra o senador Alessandro Vieira, que pediu o indiciamento do PGR e de três ministros do Supremo no relatório final da CPI do Crime Organizado.

Além disso, Moraes abriu, também na semana passada, uma ação contra Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra Lula.

Diante desses movimentos recentes, o presidente de um partido de centro disse à coluna:

“O STF vai fazer Lula perder esta eleição.”

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Pesquisas internas mostram que parcela significativa do eleitorado vê o STF como aliado de Lula.