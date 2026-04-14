CPI do Crime Organizado: entenda o pedido de indiciamento de ministros

O relatório final da CPI do Crime Organizado, apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), propõe o indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O documento, que está sendo votado pela comissão nesta terça-feira (14/4), aponta indícios de crime de responsabilidade relacionadas às omissões no combate ao crime organizado no Brasil, além do escândalo financeiro do Banco Master. Apesar de o foco da comissão ser a investigação do crime organizado de forma mais ampla, o relatório final concentra-se exclusivamente nas quatro autoridades, não propondo o indiciamento de outros investigados.

O que acontece agora?

Após a apresentação, o relatório precisa ser aprovado pela maioria dos membros da CPI. Se aprovado, o documento é encaminhado à Mesa Diretora do Senado e ao Ministério Público para que as devidas providências sejam tomadas. O relatório de uma CPI, por si só, não resulta em punição, mas serve como uma forte recomendação para que outros órgãos deem andamento às investigações e possíveis processos.

Crime de responsabilidade e o processo de impeachment

A acusação de crime de responsabilidade é o que pode dar início a um processo de impeachment contra ministros do STF e o PGR. A partir das conclusões da CPI, uma denúncia pode ser formalmente apresentada ao Senado Federal, que é a Casa responsável por processar e julgar essas autoridades por crimes dessa natureza.

Caso o presidente do Senado aceite a denúncia, uma comissão especial é formada para analisar o caso. Se o parecer for favorável à continuidade do processo, a denúncia segue para votação no plenário. Para que a autoridade seja afastada e condenada, é necessário o voto favorável de dois terços dos senadores, o que corresponde a 54 dos 81 parlamentares.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata