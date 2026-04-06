Tarcísio de Freitas ‘perdeu o hype’, dizem aliados

A decisão de Tarcísio de Freitas de ficar no cargo de governador para disputar a reeleição em São Paulo não surpreendeu ninguém no entorno dele.

Apesar das especulações de que ele poderia se desincompatibilizar para uma reviravolta na corrida presidencial o prazo acabou , aliados não levavam essa hipótese a sério desde o fim do ano passado.

“Já era página virada”, resumiu à coluna um interlocutor.

Dias antes de Flávio Bolsonaro se colocar como pré-candidato ao Planalto, já se dizia entre lideranças da direita que Tarcísio “perdeu o hype”, deixando passar o momento mais favorável para se desgarrar da família Bolsonaro e ousar uma candidatura à Presidência.

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A avaliação, nos bastidores, é de que essa hesitação pode ter afetado a imagem de Tarcísio, tanto como alternativa nacional mais à frente quanto como liderança no estado.