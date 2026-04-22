Assine
overlay
Início Política
CRISE ANUNCIADA

Caporezzo acusa Nikolas de 'fazer mais' por Simões do que por Flávio

Deputado diz que não foi chamado para reunião com forças de segurança, critica aproximação com governador e vê articulação eleitoral

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
22/04/2026 19:00 - atualizado em 22/04/2026 20:56

compartilhe

SIGA
×
Caporezzo expõe racha no PL
Caporezzo expõe racha no PL crédito: ALMG/CAMARA/REPRODUÇÃO

tentativa de reaproximação entre o Governo de Minas e as forças de segurança, puxada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), abriu uma frente de desgaste dentro do PL. O movimento, que na superfície trata de recomposição salarial e diálogo institucional, é lido por aliados como um gesto político com impacto direto no xadrez eleitoral de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O estopim foi o almoço realizado em Belo Horizonte com representantes das corporações para discutir a PEC 40, proposta parada há quase dois anos na Assembleia Legislativa e que prevê a revisão anual dos vencimentos de policiais e bombeiros. A iniciativa ocorre em meio à pressão da categoria, que cobra perdas acumuladas e mantém relação tensionada com o Executivo desde o início da gestão de Romeu Zema (Novo), agora sob comando de Mateus Simões (PSD).

Mas o gesto de articulação institucional veio acompanhado de ruído político. Deputados ligados diretamente à pauta da segurança, como Cristiano Caporezzo (PL) e Sargento Rodrigues (PL), não foram convidados para o encontro.

A coluna teve acesso a um texto em que Caporezzo faz um relato direto sobre a relação com Nikolas e o cenário interno do PL. Ele começa situando a origem da proximidade. “Eu conheço o Nikolas desde 2018. Antes do sucesso dele, tínhamos amizade. Ele é um quadro muito importante para o partido e que traz a juventude consigo.”

Na sequência, aponta mudança de comportamento. Diz que hoje o deputado atua com “decisões solo” e afirma que ele “não busca a opinião de nenhum dos deputados” do movimento Direita Minas nem daqueles que o apoiaram no início.

Caporezzo também critica a estratégia política recente. Segundo ele, Nikolas está ajudando o candidato do PSD ao governo com “uma quantidade de material audiovisual que jamais dedicou” à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.

O incômodo se estende à pauta da segurança pública. Mesmo sendo policial militar e deputado do mesmo partido, ele afirma que não foi procurado. “Nem eu ou o Sargento Rodrigues fomos procurados para conversar sobre as forças policiais ou, pior, a respeito de apoio ao Mateus Simões.”

Ele diz que o problema ultrapassa a relação pessoal e afeta a atuação política. Relata que, nas bases da Polícia Militar, é cobrado por decisões que não participou. “As pessoas vinculam a minha imagem à dele e questionam porque nós permitimos que ele se aproximasse de alguém tão ruim para a segurança pública.”

Caporezzo também afirma ter sido ignorado em tentativas de diálogo. Conta que, quando era pré-candidato ao Senado com indicação de Jair Bolsonaro, tentou marcar um encontro com Nikolas após agenda com o ex-presidente. “Fui ignorado”, disse. Segundo ele, o senador Cleitinho Azevedo relatou situação semelhante.

Sobre o cenário atual, o deputado faz uma crítica direta à aproximação com o governo. Diz que não concorda com o apoio a Mateus Simões e avalia que Nikolas tem atuado em defesa do governador “melhor do que a equipe de marketing do governo de Minas”.

Ao tratar da tentativa de convencer as forças de segurança, ele ironiza. Afirma que há um histórico negativo que pesa contra o governo e diz que “nem todo o marketing do mundo” será capaz de reverter essa percepção. Em tom mais duro, completa com a expressão “focinho de porco não é tomada”.

Por fim, Caporezzo defende a reorganização do campo da direita. Afirma que é preciso união em torno da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e a construção de um nome competitivo em Minas. E conclui com divergência clara: “Mateus não é esse nome”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos bastidores, a avaliação dentro do grupo do deputado é ainda mais incisiva. Há convicção de que a articulação envolvendo lideranças da segurança pública pode abrir espaço para candidaturas alinhadas ao governo estadual, o que afetaria diretamente nomes do próprio PL.

Tópicos relacionados:

bolsonaro caporezzo forcas-de-seguranca mateus-simoes nikolas nikolas-ferreira pec

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay