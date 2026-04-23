Assine
overlay
Início Política
REDES SOCIAIS

'Falo como brasileiro simples, não português esnobe', dispara Zema a Gilmar

Ex-governador rebate fala de ministro do STF sobre seu "dialeto" e acusa Corte de recorrer ao "autoritarismo" para conter críticas

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
23/04/2026 10:36 - atualizado em 23/04/2026 11:48

compartilhe

SIGA
×
O governador Romeu Zema foi homenageado em evento da Faemg,
Zema criticou o que chamou de crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) reagiu, em vídeo publicado nas redes sociais, às declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que afirmou recentemente não compreender o “dialeto” utilizado pelo político mineiro. Na resposta, Zema criticou o que chamou de “português esnobe dos intocáveis de Brasília”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Sabe por que você não entende o que eu falo, ministro Gilmar? Porque o linguajar de brasileiro simples como eu é diferente do português esnobe dos intocáveis de Brasília”, afirmou Zema no vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira (23/4).

Leia Mais

A declaração ocorre após entrevista em que Gilmar Mendes, ao comentar críticas do ex-governador, disse que ele utiliza um “dialeto próximo do português” e que, “naquilo que for inteligível”, caberia às autoridades analisarem o conteúdo de suas manifestações - em referência ao vídeo que motivou a apresentação de uma notícia-crime para incluí-lo no inquérito das fake news.

Na gravação, o ex-governador amplia as críticas e direciona ataques à atuação de ministros do STF. Segundo ele, o problema não está na compreensão de suas palavras, mas na forma como a Corte é percebida pela população.

“O problema não é você não entender as minhas palavras. O problema é se os brasileiros não entenderem os seus atos”, disse Zema, acusando os integrantes do tribunal de recorrerem ao “autoritarismo” para conter críticas. “[O problema] é você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado, o bem do mal”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A troca de críticas ocorre em meio ao acirramento do embate entre Zema e Gilmar Mendes, intensificado após a apresentação de notícia-crime contra o ex-governador, que pode levá-lo a ser incluído no inquérito das fake news, em tramitação no STF.

Tópicos relacionados:

fake-news gilmar-mendes redes-sociais stf zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay