'Falo como brasileiro simples, não português esnobe', dispara Zema a Gilmar

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) reagiu, em vídeo publicado nas redes sociais, às declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que afirmou recentemente não compreender o “dialeto” utilizado pelo político mineiro. Na resposta, Zema criticou o que chamou de “português esnobe dos intocáveis de Brasília”.

“Sabe por que você não entende o que eu falo, ministro Gilmar? Porque o linguajar de brasileiro simples como eu é diferente do português esnobe dos intocáveis de Brasília”, afirmou Zema no vídeo, publicado na manhã desta quinta-feira (23/4).

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A declaração ocorre após entrevista em que Gilmar Mendes, ao comentar críticas do ex-governador, disse que ele utiliza um “dialeto próximo do português” e que, “naquilo que for inteligível”, caberia às autoridades analisarem o conteúdo de suas manifestações - em referência ao vídeo que motivou a apresentação de uma notícia-crime para incluí-lo no inquérito das fake news.

Na gravação, o ex-governador amplia as críticas e direciona ataques à atuação de ministros do STF. Segundo ele, o problema não está na compreensão de suas palavras, mas na forma como a Corte é percebida pela população.

“O problema não é você não entender as minhas palavras. O problema é se os brasileiros não entenderem os seus atos”, disse Zema, acusando os integrantes do tribunal de recorrerem ao “autoritarismo” para conter críticas. “[O problema] é você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado, o bem do mal”, declarou.

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A troca de críticas ocorre em meio ao acirramento do embate entre Zema e Gilmar Mendes, intensificado após a apresentação de notícia-crime contra o ex-governador, que pode levá-lo a ser incluído no inquérito das fake news, em tramitação no STF.

