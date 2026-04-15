Genial/Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula 40% no 2º turno

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (15/4). O parlamentar tem 42% das intenções de voto, contra 40% do petista.

O levantamento, realizado entre 9 e 13 de abril, mostra ainda 16% de eleitores que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer, além de 2% de indecisos.

A série histórica indica uma mudança no desempenho dos dois principais nomes desde agosto de 2025. Naquele período, Lula registrava 48% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tinha 32%. Desde então, o presidente oscilou negativamente, enquanto o senador avançou.

Primeiro turno

No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 37%, seguido por Flávio Bolsonaro, que soma 32%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro lugar, com 6%.

Outros pré-candidatos têm menor desempenho: Romeu Zema (Novo) registra 3%; Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), 2% cada; Cabo Daciolo (Mobiliza) e Samara Martins (UP), 1%. Aldo Rebelo (DC) não pontuou. Brancos e nulos somam 11%, e os indecisos são 5%.

Por região



A pesquisa também aponta diferenças regionais no eleitorado. Lula tem maior apoio no Nordeste, onde alcança 55%. Já Flávio Bolsonaro concentra desempenho mais elevado no Sul, com 40%, e no Sudeste, com 36%. Caiado apresenta melhor resultado no Centro-Oeste e Norte, com 16%.

Por escolaridade

O recorte por escolaridade evidencia divisão. Lula lidera entre eleitores com ensino fundamental, com 48% contra 25% de Flávio Bolsonaro. O senador, por sua vez, aparece à frente entre os que têm ensino médio (37% a 30%) e ensino superior (35% a 28%).

Outros cenários

Em outros cenários de segundo turno testados pela Quaest, Lula venceria todos os adversários da oposição. Contra Romeu Zema (Novo), teria 43% ante 36%. Diante de Ronaldo Caiado (PSD), 43% a 35%. Já contra Renan Santos (Missão), 44% a 24%.



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A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 9 e 13 de abril de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-09285/2026.

