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Eleições 2026

Pesquisa CNT: Lula venceria Flávio e todos os candidatos em segundo turno

Pesquisa feita entre 8 e 12/04 indica ainda vitória do presidente em todos os cenários e também cristalização do votos nos dois principais candidatos

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
14/04/2026 13:29 - atualizado em 14/04/2026 13:31

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O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro crédito: Fotos: Leandro Couri/EM/D.A Press e Daniel Ramalho/AFP

Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (14/4) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por 44,9% a 40,2% em um possível segundo turno entre os dois nas eleições deste ano.  

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Os dados também indicam que Lula venceria também os os ex-governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o ex-ministro Aldo Rebelo (DC) e também Renan Santos (Missão) em uma disputa em duas etapas.

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No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 39,2%, seguido por Flávio com 30,2%. Outros pré-candidatos aparecem com índices reduzidos. Caiado tem 4,6%, Zema chega a 3,3%, Santos aparece com 1,8% e Rebelo, 1,5%. 

No levantamento espontâneo, Lula registra 28,7%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 16,6% e Jair Bolsonaro, mesmo inelegível e preso domiciliarmente após condenação por tentativa de golpe de Estado, ainda é citado por 3,4% dos eleitores. O levantamento também revela que 77% dos eleitores de Lula e 69% dos de Flávio Bolsonaro não mudariam o voto. 

Os dois também registram elevados índices de rejeição, com 40,3% dos entrevistados afirmando que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 25,0% rejeitam Flávio e 18,9% afirmam ainda que não votariam em Jair Bolsonaro. 

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A 167ª Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.002 entrevistados entre os dias 08 e 12 de abril de 2026. As entrevistas foram realizadas de forma presencial domiciliar em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02847/2026

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