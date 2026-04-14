Pesquisa CNT: Lula venceria Flávio e todos os candidatos em segundo turno

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira (14/4) indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por 44,9% a 40,2% em um possível segundo turno entre os dois nas eleições deste ano.

Os dados também indicam que Lula venceria também os os ex-governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o ex-ministro Aldo Rebelo (DC) e também Renan Santos (Missão) em uma disputa em duas etapas.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula lidera com 39,2%, seguido por Flávio com 30,2%. Outros pré-candidatos aparecem com índices reduzidos. Caiado tem 4,6%, Zema chega a 3,3%, Santos aparece com 1,8% e Rebelo, 1,5%.

No levantamento espontâneo, Lula registra 28,7%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 16,6% e Jair Bolsonaro, mesmo inelegível e preso domiciliarmente após condenação por tentativa de golpe de Estado, ainda é citado por 3,4% dos eleitores. O levantamento também revela que 77% dos eleitores de Lula e 69% dos de Flávio Bolsonaro não mudariam o voto.

Os dois também registram elevados índices de rejeição, com 40,3% dos entrevistados afirmando que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 25,0% rejeitam Flávio e 18,9% afirmam ainda que não votariam em Jair Bolsonaro.

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A 167ª Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.002 entrevistados entre os dias 08 e 12 de abril de 2026. As entrevistas foram realizadas de forma presencial domiciliar em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02847/2026