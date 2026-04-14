Quando Flávio Bolsonaro decidirá sobre vice, segundo Ciro Nogueira

O senador Ciro Nogueira disse à coluna que a decisão da vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro ficará “lá para junho”.

O parlamentar confirma as negociações para que a federação entre Progressistas e União Brasil indique o nome, mas pondera que esse não é o ponto mais importante.

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“O mais importante não é questão de vice. É o Flávio continuar equilibrado, falando para a maioria. É isso que vai nos levar à vitória. Se a gente indicasse o vice agora e ele virasse para a extrema-direita, a gente perderia”, comentou.