Romeu Zema na frente

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve anunciar ainda no fim deste mês o vice na chapa, antes das convenções partidárias. Romeu Zema (Novo), que está bem avaliado em Minas Gerais, ganhou força no núcleo do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema, hoje, é candidato ao Senado – mas quem o escuta de perto sabe que topa a chapa. Pesa a seu favor, também, o pragmatismo político no discurso ferrenho contra o PT e o presidente da República, Lula da Silva. Além disso, Minas tem o 2º colégio eleitoral do País e sempre é fiel da balança. Em outra frente, o cacique do PL, Valdemar da Costa, cita a senadora Teresa Cristina, do Mato Grosso do Sul, como uma potencial vice.

Fator online

O governador Zema (Novo) disparou no ranking de performance online Pêndulo Digital, da DadoDado Insights, empresa especializada no monitoramento das redes sociais de políticos e partidos. Assumiu a vice-liderança e superou Lula em engajamento. Impulsionado por críticas à gestão federal durante o Carnaval, Zema saltou 15 pontos no ranking.

Aqueles domingos..

Preso na 1ª Divisão do Exército, no Rio de Janeiro, onde cumpre pena por tentativa de golpe, segundo sentença do STF, o General Braga Netto tem se entregado à leitura. Há uma fila de dezenas de políticos pedindo a visita a ele. A próximos, Braga Netto deixou escapar do que mais sente falta, além da família: do futevôlei na praia do Forte de Copa aos domingos.

Tchau, Bahia

Uma muvuca na paradisíaca praia de Morro de São Paulo, perto de Salvador, chamou a atenção de nativos: um grupo grande turistas israelenses, com quase 100 pessoas entre homens e mulheres, deixaram as pousadas às pressas. Foram convocados para se apresentarem ao Exército do país, após os ataques ao Irã.

Fui!

Um comandante apressadinho deixou para trás, no domingo, uns 15 passageiros do voo 1484 da GOL (Guarulhos-Brasília). Não esperou a turma desembarcar do voo oriundo de Porto Seguro (que também se atrasou), mas cujos passageiros já estavam no finger de conexão meia hora antes do voo para Brasília, cujo embarque se encerrava às 13h50.

Planos na UTI

Reclamações contra planos de saúde caíram 13,5% em 2025, em relação ao ano anterior, segundo a Agência Nacional de Saúde, com 50.419 registros. Oito em cada 10 demandas foram resolvidas pelas próprias operadoras, sem necessidade de recorrer à Justiça. Mas na plataforma consumidor.gov.br, da Senacon, as queixas contra o setor cresceram 24%, enquanto o total de registros aumentou 65%.

ESPLANADEIRA

