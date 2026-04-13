Flávio e Eduardo afirmam que Ramagem não será extraditado pelos EUA

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse ter convicção de que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) será solto pelo governo dos Estados Unidos. A mesma aposta foi feita por seu irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está residindo nos Estados Unidos desde o ano passado.

“Tenho convicção de que as autoridades americanas reconhecerão a validade desse pedido e entenderão que Ramagem é mais um dos perseguidos políticos vítimas da mesma narrativa estapafúrdia que levou à prisão do meu pai”, disse o senador em suas redes sociais se referindo ao pedido de asilo político feito pelo ex-deputado ao governo dos Estados Unidos.

Ele também classificou Ramagem como "preso político" e disse que "isso vai acabar". "No ano que vem, o Brasil deixará de ter presos, exilados e asilados por perseguição política. O país voltará a ser um exemplo de democracia”, completou Flávio.

Ramagem foi preso nesta segunda-feira (13/4) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), ele fugiu para os Estados Unidos, em setembro do ano passado, após ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado. Sua extradição foi pedida pelo governo brasileiro.

Eduardo Bolsonaro disse que a detenção de Ramagem ocorreu após uma infração de trânsito e não está relacionada a um processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE), nesta segunda-feira (13).

Segundo Eduardo, Ramagem possui status migratório "absolutamente legal" e aguarda o julgamento de um pedido de asilo. Ele afirmou que esse tipo de processo costuma ser demorado, mas tem "boa expectativa" de ser deferido. "Ele provavelmente, supostamente, cometeu uma infração de trânsito leve e acabou sendo levado para a delegacia, o que culminou na análise migratória do ICE”, declarou o ex-deputado.

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A Polícia Federal informou, por meio de uma nota, que a prisão de Ramagem pelo ICE foi resultado de "de cooperação policial internacional entre a corporação e autoridades policiais dos EUA".

