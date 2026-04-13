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QUESTÕES IMIGRATÓRIAS

Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos EUA

Ex-diretor da Abin condenado por tentativa de golpe de Estado foi preso na Flórida e levado para um centro de detenção de Orlando, segundo a PF

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
13/04/2026 14:21 - atualizado em 13/04/2026 14:36

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Governo Trump recebeu pedido de extradição de Ramagem há três meses
Governo Trump recebeu, em dezembro de 2025, pedido de extradição de Alexandre Ramagem, ex-deputado federal pelo PL e ex-diretor da Abin, que foi preso nesta segunda (13/4) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Alexandre Ramagem, ex-deputado federal pelo PL e ex-diretor da Abin condenado por tentativa de golpe de Estado no Brasil, foi preso nesta segunda-feira (13/4) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).

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A informação foi passada pela Polícia Federal (PF) e divulgada pela GloboNews. A reportagem procurou a PF para mais informações sobre o caso e aguarda retorno. 

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Informações preliminares indicam que Ramagem foi preso em Orlando, no estado da Flórida, e levado a um centro de detenção na cidade, por questões migratórias. 

“A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil–Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Ramagem estava fora do Brasil desde que foi condenado a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

As investigações do caso indicam que o ex-deputado saiu do Brasil clandestinamente e chegou aos EUA no exato dia em que foi condenado, enquanto cumpria licença médica concedida mediante atestados médicos apresentados. No mesmo período, teve o passaporte diplomático cancelado, em razão da cassação do mandato, e os vencimentos parlamentares bloqueados da Câmara, por determinação do STF.

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O governo Trump recebeu, em 30 de dezembro de 2025, um pedido da Embaixada do Brasil em Washington pela extradição de Ramagem. Seu nome foi incluído na lista de procurados pela Interpol, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o que viabilizou a possibilidade de sua detenção por autoridades estrangeiras.

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