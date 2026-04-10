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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro sobre Tereza Cristina ser vice: 'Sonho de consumo'

Senador diz que definição de chapa ficará para mais perto das eleições; parlamentar já indicou que recusaria convite

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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
10/04/2026 18:50

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Flávio Bolsonaro
Pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que considera a possibilidade de ter a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como vice na chapa crédito: Reprodução/Redes sociais

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nessa quinta-feira (9/4) que considera a possibilidade de ter a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como vice na chapa um “sonho de consumo”.

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“Tereza é o sonho de consumo de todo mundo, eu sou fã dela. A questão de vice vai ser só muito mais lá para frente”, declarou.

Flávio já havia sinalizado anteriormente a intenção de compor uma chapa com uma mulher, mas ressaltou que a definição do nome deve ocorrer apenas mais próximo do período eleitoral. Ele também destacou a relevância da senadora no setor agropecuário. “Ela é uma das maiores referências do agro. Vamos pensar com calma, não tem como antecipar nada agora, mas fico muito feliz de tê-la entre as possibilidades”, acrescentou.

A declaração foi feita durante a 86ª Expogrande, realizada em Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o senador estava acompanhado do governador do estado, Eduardo Riedel.

Apesar da sinalização positiva, Tereza Cristina afirmou, em março deste ano, que recusaria um eventual convite para ocupar o posto de vice em qualquer chapa presidencial.

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