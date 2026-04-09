Ex-ministro de Bolsonaro compõe defesa de Vorcaro

O ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro (PL) Fabio Wajngarten passou a integrar a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Conforme apurou o Correio Braziliense, a atuação ocorre por meio da empresa WF Comunicação, de Wajngarten.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, documentos encaminhados pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado do Senado apontam que a empresa recebeu ao menos R$ 3,8 milhões do Banco Master em 2025.

Ao Correio, Fabio Wajngarten afirmou que conheceu Vorcaro no primeiro semestre de 2025, por intermédio dos advogados do empresário. Segundo ele, desde então, passou a fazer parte da equipe de defesa, na qual permanece até o momento.

O ex-secretário também destacou que o contrato firmado tem cláusulas de confidencialidade, o que impede a divulgação de detalhes. Ele acrescentou ainda que não ocupa cargo público há mais de cinco anos e, portanto, não se considera mais uma pessoa politicamente exposta.

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Nota de Fabio Wajngarten na íntegra

"Fui apresentado ao Daniel no primeiro semestre de 2025 por meio dos advogados dele, passando a integrar a equipe de defesa dele, da qual faço parte até o presente momento.

O contrato tem cláusulas de confidencialidade, razão pela qual não pode ser publicizado.

Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que sai de qualquer cargo público há mais de 5 anos."