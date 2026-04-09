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CASO MASTER

Ex-ministro de Bolsonaro compõe defesa de Vorcaro

WF Comunicação, de Fabio Wajngarten, foi contratada pelo Banco Master e documentos apontam que empresa recebeu, ao menos, R$ 3,8 milhões

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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
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Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
09/04/2026 16:19

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O secret..rio especial de Comunica....o Social da Secretaria de Governo da Presid..ncia, Fabio Wajngarten, participa de audi..ncia p..blica na Comiss..o de Transpar..ncia, Governan..a, Fiscaliza....o e Controle e Defesa do Consumidor do Senado.
Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro (PL), afirmou que contrato com Banco Master tem cláusulas de confidencialidade, o que impede a divulgação de detalhes crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro (PL) Fabio Wajngarten passou a integrar a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master. Conforme apurou o Correio Braziliense, a atuação ocorre por meio da empresa WF Comunicação, de Wajngarten.

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De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, documentos encaminhados pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado do Senado apontam que a empresa recebeu ao menos R$ 3,8 milhões do Banco Master em 2025.

Ao Correio, Fabio Wajngarten afirmou que conheceu Vorcaro no primeiro semestre de 2025, por intermédio dos advogados do empresário. Segundo ele, desde então, passou a fazer parte da equipe de defesa, na qual permanece até o momento. 

O ex-secretário também destacou que o contrato firmado tem cláusulas de confidencialidade, o que impede a divulgação de detalhes. Ele acrescentou ainda que não ocupa cargo público há mais de cinco anos e, portanto, não se considera mais uma pessoa politicamente exposta.

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Nota de Fabio Wajngarten na íntegra

"Fui apresentado ao Daniel no primeiro semestre de 2025 por meio dos advogados dele, passando a integrar a equipe de defesa dele, da qual faço parte até o presente momento.
O contrato tem cláusulas de confidencialidade, razão pela qual não pode ser publicizado.
Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que sai de qualquer cargo público há mais de 5 anos."

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