Cleitinho quer 'literalmente' explodir todos os partidos: 'Inclusive o meu'

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, declarou nesta quarta-feira (8/4) que deseja que todos os partidos políticos do país “literalmente” se explodam, incluindo o dele.

Após defender o fim da escala 6x1, projeto do governo Lula (PT), o parlamentar vem sendo criticado por apoiadores e foi até chamado de “esquerdista”.

Em resposta à notícia do Estado de Minas sobre as críticas, Cleitinho disse que é “humanista, acima de esquerda x direita”.

'Que todos se explodam'

“E acima de partidos políticos, que quero literalmente que todos se explodam. Inclusive o meu. O meu partido é todo o povo brasileiro”, disparou. Desde 2022, ele está no Republicanos. Antes, passou pelo PSC e pelo PPS (atual Cidadania).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eleito com apoio da base bolsonarista, o senador tem adotado postura cada vez mais independente ao longo do tempo. Ele já defendeu outras medidas do governo Lula, como a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5 mil e o programa Gás do Povo.