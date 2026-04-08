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Cleitinho quer 'literalmente' explodir todos os partidos: 'Inclusive o meu'

Senador é alvo de críticas por defender medidas do governo Lula, mesmo alinhado à direita

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Andrei Megre
Giovanna de Souza
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Andrei Megre
Repórter
Giovanna de Souza
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Editoria de Gerais
08/04/2026 21:10

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Senador Cleitinho Azevedo afirmou que vai conversar com os deputados estaduais para que a PEC que extingue a consulta popular para venda de empresas estatais não seja aprovada
Senador Cleitinho Azevedo crédito: Reprodução/Redes Sociais

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, declarou nesta quarta-feira (8/4) que deseja que todos os partidos políticos do país “literalmente” se explodam, incluindo o dele.

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Após defender o fim da escala 6x1, projeto do governo Lula (PT), o parlamentar vem sendo criticado por apoiadores e foi até chamado de “esquerdista”.

Em resposta à notícia do Estado de Minas sobre as críticas, Cleitinho disse que é “humanista, acima de esquerda x direita”.

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'Que todos se explodam'

“E acima de partidos políticos, que quero literalmente que todos se explodam. Inclusive o meu. O meu partido é todo o povo brasileiro”, disparou. Desde 2022, ele está no Republicanos. Antes, passou pelo PSC e pelo PPS (atual Cidadania).

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Eleito com apoio da base bolsonarista, o senador tem adotado postura cada vez mais independente ao longo do tempo. Ele já defendeu outras medidas do governo Lula, como a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5 mil e o programa Gás do Povo.

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