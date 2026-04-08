Ao lado de Flávio, Nikolas fala em 'posições diferentes', mas prega união

Em meio a um racha com Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pregou, nesta quarta-feira (8/4), união no apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato da oposição a Lula (PT) na disputa pela Presidência.

“Ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta a esquerda”, disse o mineiro, durante o evento em Brasília (DF) que anunciou a pré-candidatura do deputado federal Domingos Sávio (PL) ao Senado por Minas. Flávio Bolsonaro, assim como outros quadros importantes do PL, estava presente.

Nikolas lembrou que a eleição de 2022 foi definida no detalhe em Minas, estado com votação mais acirrada entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. O petista teve menos de 50 mil votos de vantagem no estado, vencendo com 50,20% dos votos válidos.

Mesmo time, posições diferentes

“Cada voto agora importa. A maneira como cada um faz campanha... Eu digo que nós somos o mesmo time. Com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo. E o objetivo é só um: vencer. Porque o Brasil, de fato, está em jogo”, discursou Nikolas.

A fala destacou os papéis distintos dos políticos na campanha em meio a um racha no bolsonarismo marcado por críticas de Eduardo Bolsonaro a Nikolas. O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a “fama” fez mal ao mineiro, acusando-o de negociar o apoio a Flávio.

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O pré-candidato à Presidência tentou acalmar os ânimos e pregar união. A ideia foi reforçada nesta quarta, endossando o discurso de Nikolas: “Nunca vi um time jogar com 11 atacantes, ou com 10 goleiros... Cada um jogando na sua posição, escalado naquela posição que funciona melhor”

