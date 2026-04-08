Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Ao lado de Flávio, Nikolas fala em 'posições diferentes', mas prega união

"O objetivo é só um: vencer. Porque o Brasil, de fato, está em jogo", discursou o deputado mineiro

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
08/04/2026 16:41

compartilhe

SIGA
×
Nikolas discursou no lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio ao Senado
Nikolas discursou no lançamento da pré-candidatura de Domingos Sávio ao Senado crédito: Instagram/Reprodução

Em meio a um racha com Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pregou, nesta quarta-feira (8/4), união no apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal pré-candidato da oposição a Lula (PT) na disputa pela Presidência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta a esquerda”, disse o mineiro, durante o evento em Brasília (DF) que anunciou a pré-candidatura do deputado federal Domingos Sávio (PL) ao Senado por Minas. Flávio Bolsonaro, assim como outros quadros importantes do PL, estava presente.

Nikolas lembrou que a eleição de 2022 foi definida no detalhe em Minas, estado com votação mais acirrada entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. O petista teve menos de 50 mil votos de vantagem no estado, vencendo com 50,20% dos votos válidos.

Mesmo time, posições diferentes

“Cada voto agora importa. A maneira como cada um faz campanha... Eu digo que nós somos o mesmo time. Com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo. E o objetivo é só um: vencer. Porque o Brasil, de fato, está em jogo”, discursou Nikolas.

Leia Mais

A fala destacou os papéis distintos dos políticos na campanha em meio a um racha no bolsonarismo marcado por críticas de Eduardo Bolsonaro a Nikolas. O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a “fama” fez mal ao mineiro, acusando-o de negociar o apoio a Flávio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O pré-candidato à Presidência tentou acalmar os ânimos e pregar união. A ideia foi reforçada nesta quarta, endossando o discurso de Nikolas: “Nunca vi um time jogar com 11 atacantes, ou com 10 goleiros... Cada um jogando na sua posição, escalado naquela posição que funciona melhor”

Tópicos relacionados:

bolsonaro eduardo-bolsonaro flavio-bolsonaro nikolas nikolas-ferreira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay