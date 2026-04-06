A real disputa entre Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro

No campo da direita, há quem veja nos atritos virtuais entre Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro uma disputa que passa pela eleição a deputado federal de cada um, e não necessariamente pelo cenário nacional.

Em 2018, Eduardo foi o deputado mais bem votado do país, com 1,84 milhão de votos em São Paulo. Quatro anos depois, Nikolas assumiu essa liderança, com 1,47 milhão de votos em Minas Gerais. Ambos querem, em outubro, ser novamente o parlamentar de maior sucesso.

Nikolas tem pretensões de voo político próprio, mais à frente, independentemente de quem vença a eleição presidencial neste ano. Já Eduardo, atualmente nos Estados Unidos, depende da vitória do irmão Flávio para tentar voltar ao Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A briga entre os dois é de egos e vaidades, com forte componente de projeção e repercussão pessoal.