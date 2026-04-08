Valdemar diz que Bolsonaro ficará dez anos preso se Flávio perder a eleição

(FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta terça-feira (7) que, se o partido não ganhar a eleição presidencial de 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continuará mais dez anos detido. A fala ocorreu durante um evento de investimentos do Bradesco BBI, em São Paulo.

Valdemar deu a declaração ao comentar o que chamou de "fogo amigo" dentro da sigla. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro tem se desentendido com o deputado federal mineiro Nikolas Ferreira - no último fim de semana, houve novo atrito entre os dois nas redes sociais.

O dirigente do PL elogiou Nikolas, chamando-o de o "maior fenômeno" do país, e afirmou que vai conversar com cada um.

"Dia 19 estou indo para Miami para encontrar com o Eduardo. Conversar com cada um, para que a gente não tenha desentendimento. Para que a gente faça com que tudo corra bem. Porque, se nós não ganharmos eleição, o Bolsonaro vai ficar mais dez anos preso."

Para Valdemar, a eleição presidencial de 2022 foi perdida por detalhes estratégicos e "teimosia" de Bolsonaro, citando especificamente a escolha do vice, o general Walter Braga Netto, e a gestão da pandemia.

Durante o evento desta terça, Valdemar avaliou que a composição do governo anterior dificultou a gestão política. "O Bolsonaro tinha muitos militares no começo do governo e isso atrapalhou a vida dele."

Para o próximo pleito, ele sugere uma mudança de rumo na escolha do vice para Flávio Bolsonaro (PL), defendendo uma presença feminina. "Eu sou a favor de ter uma mulher como vice. As mulheres têm crescido muito no Brasil e são muito melhores do que os homens em todos os aspectos."

Sobre novas alianças do partido, o presidente do PL admitiu que deve buscar alianças com antigos desafetos para vencer o PT no Nordeste, região classificada por ele como o "desastre" do partido em 2022.

O alvo principal é o Ceará, onde Valdemar vê em Ciro Gomes (PSDB) o único caminho para a vitória. "Só tem um cidadão que pode ganhar do PT no Ceará: é o senhor Ciro Gomes".

O dirigente afirmou já ter retirado processos judiciais contra o pedetista para facilitar o acordo: "Temos que abrir mão disso, deixar para lá esses desentendimentos".

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Em Minas Gerais, Valdemar aposta em Nikolas e disse que barrou a entrada no partido de interessados em pegar carona na votação que o parlamentar terá. "Tivemos que falar não para oito deputados de mandato. Porque todo mundo quer vir para o partido, a votação do Nikolas vai ser muito alta."