Deputado mineiro sai em defesa de Eduardo Bolsonaro após embate com Nikolas

O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) saiu em defesa do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no embate nas redes sociais com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

No último final de semana, Eduardo escreveu no X (antigo Twitter) que Nikolas o desrespeita e desrespeita sua família e afirmou que “holofotes e fama” o fizeram mal. O ex-deputado também acusou o deputado mineiro de colocar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto em uma “espiral de silêncio”, com poucos apoios públicos.

Após o embate entre o irmão e o deputado, Flávio pediu “racionalidade”. Sem mencionar diretamente os envolvidos, afirmou que disputas internas prejudicam o grupo político.

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (6/4), Bruno disse que viu vários perfis da direita, desde “pequenos insinuando que Eduardo teria inveja de Flávio e que o ex-deputado “só atrapalha” a pré-campanha à Presidência, mas que não concorda.

O parlamentar argumenta que Eduardo “foi um dos principais articuladores da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro’ quando muitas das pessoas que hoje o criticam apoiaram publicamente o nome do ex-governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida presidencial e “não queriam ver o Flávio candidato de jeito nenhum”.

Outro argumento usado por Bruno é que Eduardo teria aberto mão de um espaço para discurso para que Flávio pudesse falar por 15 minutos no “horário nobre” da CPAC EUA 2026 (Conservative Political Action Conference – Conferência de Ação Política Conservadora, em tradução livre), realizada no Texas e considerada o principal fórum internacional do conservadorismo, no último mês.

“Aí agora esse pessoal que sempre jogou contra a pré-candidatura do Flávio, que não dava nada por ele, vai chamar o Eduardo de sabotador? Ora, dá um tempo, se tem uma pessoa que o Flávio Bolsonaro pode contar para sua pré-candidatura e poderá contar para sua candidatura e seu governo é o seu irmão Eduardo Bolsonaro”, finalizou.

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Outro político que defendeu Eduardo foi o deputado federal e ex-secretário especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL) Mario Frias (PL-SP). Também nesta segunda-feira, ele escreveu que as críticas feitas por Eduardo não são “picuinhas” e que ele apenas estava tornando públicas discussões já recorrentes dentro do PL.