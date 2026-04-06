Troca-troca na ALMG: veja os deputados estaduais que mudaram de partido
Janela partidária, encerrada em 3 de abril, levou 16 parlamentares a mudar de sigla; PSD, PT e União Brasil ampliam bancadas
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A janela partidária de 2026, aberta em 5 de março e encerrada em 3 de abril, resultou na troca de partido de 16 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), redesenhando a correlação de forças na Casa às vésperas das eleições.
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Entre os principais efeitos está o fortalecimento do PSD, que ampliou sua bancada com a filiação de nomes como Bosco, Raul Belém, Enes Cândido e João Magalhães. O PT também cresceu, com a chegada das deputadas Ana Paula Siqueira e Bella Gonçalves.
O União Brasil aparece como outro beneficiado, ao incorporar parlamentares como Betinho Pinto Coelho, Doutor Paulo, Grego da Fundação e Professor Wendel Mesquita. Em sentido oposto, partidos como Cidadania e PRD registraram perdas relevantes durante o período.
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As mudanças ocorreram dentro da regra que permite a troca de legenda sem perda de mandato durante a janela partidária, mecanismo que concentra articulações políticas e reposicionamentos estratégicos.
Veja abaixo quem são os deputados que mudaram de sigla:
- Adalclever Lopes: PSD > PV
- Ana Paula Siqueira: Rede > PT
- Arlen Santiago: Avante > MDB
- Bella Gonçalves: PSOL > PT
- Betinho Pinto Coelho: PV > União Brasil
- Bosco: Cidadania > PSD
- Carlos Pimenta: PDT > PSB
- Chiara Biondini: PP > PL
- Doorgal Andrada: PRD > PP
- Doutor Paulo: PRD > União Brasil
- Enes Cândido: Republicanos > PSD
- Grego da Fundação: Mobiliza > União Brasil
- João Magalhães: MDB > PSD
- Neilando Pimenta: PSB > Republicanos
- Professor Wendel Mesquita: Solidariedade > União Brasil
- Raul Belém: Cidadania > PSD