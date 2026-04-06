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JANELA PARTIDÁRIA

Troca-troca na ALMG: veja os deputados estaduais que mudaram de partido

Janela partidária, encerrada em 3 de abril, levou 16 parlamentares a mudar de sigla; PSD, PT e União Brasil ampliam bancadas

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
06/04/2026 08:37

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As mudanças ocorreram dentro da regra que permite a troca de legenda sem perda de mandato durante a janela partidária crédito: ALMG/REPRODUÇÃO

A janela partidária de 2026, aberta em 5 de março e encerrada em 3 de abril, resultou na troca de partido de 16 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), redesenhando a correlação de forças na Casa às vésperas das eleições.

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Entre os principais efeitos está o fortalecimento do PSD, que ampliou sua bancada com a filiação de nomes como Bosco, Raul Belém, Enes Cândido e João Magalhães. O PT também cresceu, com a chegada das deputadas Ana Paula Siqueira e Bella Gonçalves.

O União Brasil aparece como outro beneficiado, ao incorporar parlamentares como Betinho Pinto Coelho, Doutor Paulo, Grego da Fundação e Professor Wendel Mesquita. Em sentido oposto, partidos como Cidadania e PRD registraram perdas relevantes durante o período.

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As mudanças ocorreram dentro da regra que permite a troca de legenda sem perda de mandato durante a janela partidária, mecanismo que concentra articulações políticas e reposicionamentos estratégicos.

Veja abaixo quem são os deputados que mudaram de sigla:

  • Adalclever Lopes: PSD > PV
  • Ana Paula Siqueira: Rede > PT
  • Arlen Santiago: Avante > MDB
  • Bella Gonçalves: PSOL > PT
  • Betinho Pinto Coelho: PV > União Brasil
  • Bosco: Cidadania > PSD
  • Carlos Pimenta: PDT > PSB
  • Chiara Biondini: PP > PL
  • Doorgal Andrada: PRD > PP
  • Doutor Paulo: PRD > União Brasil
  • Enes Cândido: Republicanos > PSD
  • Grego da Fundação: Mobiliza > União Brasil
  • João Magalhães: MDB > PSD
  • Neilando Pimenta: PSB > Republicanos
  • Professor Wendel Mesquita: Solidariedade > União Brasil
  • Raul Belém: Cidadania > PSD

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