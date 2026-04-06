Troca-troca na ALMG: veja os deputados estaduais que mudaram de partido

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A janela partidária de 2026, aberta em 5 de março e encerrada em 3 de abril, resultou na troca de partido de 16 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), redesenhando a correlação de forças na Casa às vésperas das eleições.

Entre os principais efeitos está o fortalecimento do PSD, que ampliou sua bancada com a filiação de nomes como Bosco, Raul Belém, Enes Cândido e João Magalhães. O PT também cresceu, com a chegada das deputadas Ana Paula Siqueira e Bella Gonçalves.

O União Brasil aparece como outro beneficiado, ao incorporar parlamentares como Betinho Pinto Coelho, Doutor Paulo, Grego da Fundação e Professor Wendel Mesquita. Em sentido oposto, partidos como Cidadania e PRD registraram perdas relevantes durante o período.

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As mudanças ocorreram dentro da regra que permite a troca de legenda sem perda de mandato durante a janela partidária, mecanismo que concentra articulações políticas e reposicionamentos estratégicos.

Veja abaixo quem são os deputados que mudaram de sigla:

