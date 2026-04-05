Deputado Arlen Santiago deixa o Avante e se filia ao MDB

O deputado estadual Arlen Santiago deixou o Avante e se filiou ao MDB. A troca foi efetivada na sexta-feira (3/4), último dia da ”janela partidária” para mudança de partido por atuais deputados federais e estaduais que vão disputar as eleições de outubro deste ano. Marcada por suspense, a filiação de Santiago no MDB também causou surpresa.

Arlen Santiago tem base eleitoral no Norte de Minas, onde, a principal liderança do MDB é o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, um dos expoentes da legenda no estado. Tadeuzinho “herdou” o comando do MDB no norte do estado, sobretudo em Montes Claros, do seu pai, Luiz Tadeu Leite, que foi prefeito da cidade polo da região por três mandatos. O presidente estadual do MDB, o deputado federal Newton Cardoso Junior, também é votado na região.

O ex-integrante do Avante se filiou ao MDB já sabendo de uma condição peculiar: ele será o único deputado estadual do partido a disputar a reeleição. O MDB teve dois deputados estaduais eleitos para atual legislatura na Assembleia: o próprio presidente da casa e o deputado João Magalhães.

Porém, Magalhães ingressou no PSD, sigla do governador Mateus Simões, de quem é líder na Assembleia. Já Tadeuzinho não vai concorrer a um novo mandato de deputado porque foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Por outro lado, mesmo com o atual presidente da Assembleia não concorrendo a um novo mandato, não se pode afirmar que Arlen Santiago “vai herdar” os votos dele na região. Isso porque, como revelou o ESTADO DE MINAS, prefeitos e lideranças norte-mineiras que hoje apoiam Tadeuzinho declararam que vão pedir votos na eleição de outubro próximo para a deputada estadual Maria Clara Mara (PSDB), noiva do presidente da ALMG e futuro conselheiro do TCE.

Ouvido pelo ESTADO DE MINAS neste domingo (4/4), Arlen Santiago disse que “foi muito bem-recebido” no MDB, tanto pelo presidente da estadual da sigla, Newton Cardoso Junior, quanto pelo presidente da Assembleia Legislativa, Tadeuzinho, com os quais acertou seu ingresso na legenda. Ele revelou que vai fazer “dobradinha” com Newton Junior (candidato à reeleição para Câmara Federal) em diversas cidades mineiras.

“Me sinto muito bem no MDB, que é um partido tradicional que já teve grandes nomes da política nacional como Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela e Itamar Franco”, afirmou o parlamentar. Ele disse que a expectativa é que o partido forme uma boa chapa de candidatos a deputado estadual neste ano em Minas Gerais.

O ex-integrante do Avante não quis comentar sobre qual candidato a governador na eleição deste ano ele vai apoiar. “Ainda temos que esperar que todas as candidaturas sejam colocadas”, alegou.

Arlen Santiago admitiu que também manteve contatos com outras legendas e que teve dificuldade em ser aceito. “Foi criado um mito de, que pelo fato ter um grande potencial de votos, poderia atrapalhar outros deputados”, disse o deputado, que exerce o sétimo mandato na Assembleia e, em 2022, foi o sexto mais votado para a casa, com 107.236 votos.

Neste ano, além de concorrer ao oitavo mandato no Legislativo Mineiro, Santiago lançou sua filha, a médica Laís Santiago, como pré-candidata a deputada estadual. Também foi criado suspense em relação à sigla à qual Laís se filiaria. No fim da janela partidária, ela assinou ficha no PDT.

Debandada do Avante

Com o fim da janela partidária, o Avante sofreu uma grande perda em Minas Gerais – tinha cinco deputados federais e agora ficou com um. Deixaram a sigla os deputados federais Bruno Farias (se filiou ao Republicanos), Delegada Ione Barbosa e Greyce Elias, que migraram para o PL; e André Janones, que entrou para a Rede Sustentabilidade (Rede).

O único deputado federal que permaneceu no Avante em Minas é o presidente nacional do partido, Luis Tibé. Mas, no último dia primeiro, ele tirou licença do mandato parlamentar por 120 dias e foi substituído temporariamente pelo suplente Heber Neiva, o Vavá.

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Com a saída de Arlen Santiago, a bancada do Avante na Assembleia foi reduzida de três para dois deputados. Continuam no partido os deputados Bim da Ambulância e Carol Caram, que assumiu o mandato no lugar de Fábio Avelar, eleito prefeito de Nova Serrana em 2024.