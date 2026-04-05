Troca-troca: vereadores de BH mudam de partido de olho nas eleições

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A janela partidária provocou mudanças na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), com vereadores trocando de legenda para viabilizar candidaturas à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e à Câmara dos Deputados em 2026. Iniciada em 5 de março, a possibilidade de troca de partido se encerrou nessa sexta-feira (3/4).

O vereador Cleiton Xavier deixou o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e se filiou ao União Brasil, com aval das executivas municipal e estadual da legenda. Segundo comunicado, a decisão foi tomada após avaliação política relacionada ao projeto de pré-candidatura a deputado estadual.

Também na reta final do prazo da janela partidária, o vereador Irlan Melo anunciou sua saída do Republicanos e filiação ao Partido Liberal (PL). O movimento foi formalizado na quinta-feira (2/4), às vésperas do encerramento da janela, e ocorre em meio à intenção do parlamentar de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Já o vereador Wagner Ferreira deixou o Partido Verde e se filiou à Rede Sustentabilidade. A mudança, formalizada ainda em março, encerrou um impasse com a antiga legenda que se arrastava desde o período pós-eleitoral de 2024 e incluiu episódios de suspensão partidária. Com a carta de anuência, o parlamentar viabilizou a troca sem risco de perda de mandato e avança no projeto de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

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As movimentações refletem a reorganização partidária no Legislativo municipal em meio à janela, período que permite a troca de sigla sem sanções e que antecede as articulações para o pleito de 2026. A reportagem contabilizou as alterações com base em informações dos próprios parlamentares e representantes dos partidos.

