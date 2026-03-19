Vereador Wagner Ferreira deixa o PV e vai pra Rede

O vereador Wagner Ferreira deixará o Partido Verde e vai se filiar à Rede Sustentabilidade nesta sexta feira (20/3), às 14h, na sede da legenda em Belo Horizonte. A mudança encerra um embate político que se arrastava desde o fim de 2024, logo após sua eleição para a Câmara Municipal pelo PV, e que se prolongou ao longo de 2025, período em que chegou a ser suspenso pela sigla.

Disputa por vaga na ALMG

O parlamentar obteve carta de anuência, documento que autoriza a troca partidária sem risco de perda do mandato. A saída abre caminho para que Wagner avance no projeto de disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de outubro, intenção que ele já vinha manifestando desde o ano passado.

A candidatura dependia da formalização do desligamento do PV, que havia decidido não lançá-lo ao cargo sob o argumento de divergências ideológicas e partidárias. Com a filiação, a Câmara Municipal de Belo Horizonte deixa de ter representante do Partido Verde, já que Wagner era o único vereador da legenda.

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Por outro lado, a Rede passa a ampliar sua presença no Legislativo municipal. A sigla, que não tinha assento na Casa até recentemente, já havia conquistado uma cadeira com a posse da suplente Professora Nara, após a vereadora Cida Falabella assumir a Secretaria Municipal de Cultura no fim de fevereiro.