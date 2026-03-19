Assine
overlay
Início Política
BH

Vereador Wagner Ferreira deixa o PV e vai pra Rede

A mudança encerra um embate político que se arrastava desde o fim de 2024. Parlamentar vai disputar as eleições deste ano

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
19/03/2026 17:25

compartilhe

SIGA
x
Wagner Ferreira muda de partido em evento nesta sexta (20/3)
Wagner Ferreira muda de partido em evento nesta sexta (20/3) crédito: CÂMARA/REPRODUÇÃO

O vereador Wagner Ferreira deixará o Partido Verde e vai se filiar à Rede Sustentabilidade nesta sexta feira (20/3), às 14h, na sede da legenda em Belo Horizonte. A mudança encerra um embate político que se arrastava desde o fim de 2024, logo após sua eleição para a Câmara Municipal pelo PV, e que se prolongou ao longo de 2025, período em que chegou a ser suspenso pela sigla.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Disputa por vaga na ALMG

O parlamentar obteve carta de anuência, documento que autoriza a troca partidária sem risco de perda do mandato. A saída abre caminho para que Wagner avance no projeto de disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de outubro, intenção que ele já vinha manifestando desde o ano passado.

Leia Mais

A candidatura dependia da formalização do desligamento do PV, que havia decidido não lançá-lo ao cargo sob o argumento de divergências ideológicas e partidárias. Com a filiação, a Câmara Municipal de Belo Horizonte deixa de ter representante do Partido Verde, já que Wagner era o único vereador da legenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, a Rede passa a ampliar sua presença no Legislativo municipal. A sigla, que não tinha assento na Casa até recentemente, já havia conquistado uma cadeira com a posse da suplente Professora Nara, após a vereadora Cida Falabella assumir a Secretaria Municipal de Cultura no fim de fevereiro.

Tópicos relacionados:

bh camara eleicoes-2026 pv rede

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay