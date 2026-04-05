Nova parabólica digital: começa distribuição gratuita da antena em MG

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A Caravana Brasil Antenado inicia, entre abril e junho, um roteiro por municípios de Minas Gerais para divulgar a política pública de distribuição gratuita da nova parabólica digital a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A primeira parada será em Miravânia, no Norte do estado, na próxima quinta-feira (9/4).

Em cada cidade, os veículos permanecerão por um dia, oferecendo atendimento ao público, demonstrações práticas do equipamento e orientações sobre o agendamento da instalação. A iniciativa integra o programa Brasil Antenado, executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), criada por determinação da Anatel e vinculada ao Ministério das Comunicações.

O objetivo é ampliar o acesso à televisão aberta e gratuita, especialmente em regiões com sinal limitado ou inexistente. A ação também leva informação presencial às famílias de baixa renda sobre como solicitar a instalação do novo sistema. A nova parabólica digital permite acesso gratuito a mais de 100 canais, com melhor qualidade de som e imagem, além de maior estabilidade de sinal.

Dados recentes reforçam a relevância da iniciativa. Em 2024, o Brasil contabilizou cerca de 5 milhões de domicílios sem acesso a qualquer tipo de sinal de televisão, aberta ou por assinatura, o equivalente a 6,7% dos lares - quase o dobro do registrado em 2022, quando eram 2,8 milhões. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE.

A maior proporção de residências sem TV foi observada no Centro-Oeste (8,6%), seguido por Sul (7,4%), Norte (7,2%) e Nordeste (6,8%), enquanto o Sudeste apresentou o menor índice (6%). A desigualdade também aparece entre áreas rurais e urbanas: no campo, 7,6% dos domicílios não têm acesso ao serviço, contra 6,6% nas cidades.

Para atingir o máximo de pessoas, a mobilização conta com apoio de Centros de Referência de Assistência Social (Cras), lideranças comunitárias e agentes públicos locais, que auxiliam na orientação da população. Até junho de 2026, a caravana deve percorrer cerca de 95 mil quilômetros em 16 estados.

Famílias inscritas no CadÚnico nas cidades contempladas podem agendar a instalação gratuita pelo site www.brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, que também atende via WhatsApp. O serviço inclui fornecimento e instalação do kit.

Ao todo, o programa prevê atendimento em 323 municípios de 16 estados até junho de 2026, em três fases. A etapa atual inclui 108 cidades em oito estados, entre eles Minas Gerais, beneficiando mais de 222 mil famílias.

Cidades participantes em Minas

No estado, 30 municípios participam do programa, com cerca de 56 mil famílias aptas a solicitar a nova antena até 13 de junho.

Confira as primeiras datas da caravana:

9 de abril: Miravânia

10 de abril: São João das Missões

11 de abril: Serranópolis de Minas

13 de abril: Riacho dos Machados

14 de abril: Padre Carvalho

O cronograma completo também pode ser consultado no site oficial do programa.

Cinema itinerante

Como parte das ações, o programa também promove um projeto de cinema itinerante em Minas Gerais. A programação começa em Uruana de Minas, no Noroeste do estado, no dia 8 de abril, levando sessões gratuitas a praças e espaços públicos.

As exibições contam com telão de LED e distribuição de pipoca. Antes dos filmes, o público assiste a um vídeo com informações sobre o programa. Durante o evento, instrutores orientam os moradores sobre como solicitar a nova parabólica digital.

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Confira as primeiras datas do cinema itinerante: