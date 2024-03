Levar cultura, arte e conhecimento para as nove regiões da capital mineira é a meta da Escola Livre de Artes Arena da Cultura (ELA-Arena), criada em 2014, e que oferece cursos e oficinas artísticas em todas as regiões de Belo Horizonte. Implantada por meio do decreto municipal 15.775/2014, a iniciativa está inserida na política de formação e descentralização da Fundação Municipal de Cultura (FMC), que pretende colocar o cidadão no centro das ações, sobretudo, os menos atendidos por outros pelos processos e programas culturais.



A história começa em 1998, com uma intensa mobilização social e da classe artística e cultural de BH, que cria o Programa de Descentralização Cultural Arena da Cultura. Na solenidade de abertura do projeto, na Escola Sindical 7 de Outubro, na Região do Barreiro, a Arena trouxe à tona a vocação popular e democrática, sendo apresentada por lideranças comunitárias, grupos de artistas, gestores culturais e população.

A expansão desse programa criou a ELA-Arena que, atualmente, realiza atendimento para cerca de 2.500 alunos, contando com 10 coordenações artísticas e culturais. São ofertados cursos e oficinas de longa duração, laboratórios de pesquisa e encontros de brinquedos e brincadeiras. A abordagem metodológica está amparada por quatro diretrizes: democratização do acesso, diversidade, descentralização e participação social. Todos os cursos de forma gratuita, para pessoas de todas as idades. Os alunos recebem certificado de conclusão.



Os interessados em fazer parte da escola podem se inscrever para as atividades artísticas e culturais a serem realizadas no primeiro semestre de 2024. Os cursos serão ofertados em 23 unidades culturais de todas as regiões de Belo Horizonte e, em formato virtual, por meio da Escola Expandida.



São 2 mil vagas nas áreas de artes visuais, audiovisual, bastidores das artes, circo, dança design popular gestão e produção cultural, música, patrimônio cultural e teatro, para todas as faixas etárias, além dos Encontros de Brinquedos e Brincadeiras e estudos sobre cultura da infância. As atividades acontecem em todos os 17 centros culturais, Cine Santa Tereza e o Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP) receberão atividades presenciais.



Também estão previstas ações no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (Nufac), no Centro de Referência das Juventudes, Cine Santa Tereza, Museu da Moda e Centro de Referência da Dança de Belo Horizonte (CRDançaBH). A programação completa e as inscrições podem ser acessadas por meio do site da prefeitura (prefeitura.pbh.gov.br).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho