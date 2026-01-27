Saiba se você tem direito à antena parabólica gratuita e como pedir

Cerca de 56 mil famílias de Minas Gerais inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), distribuídas em 30 municípios mineiros, podem solicitar a instalação gratuita de antenas parabólicas digitais. O programa Brasil Antenado é uma iniciativa do Ministério das Comunicações (MCom) e da Anatel.

As pessoas que se enquadram no perfil para receber o benefício e fazem parte das cidades contempladas, podem agendar a instalação pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404 (também disponível via WhatsApp). Todo o processo é gratuito, inclui o fornecimento e a instalação do kit da nova parabólica digital. O beneficiado só precisa ter uma televisão – seja dos modelos novos ou dos antigos.

O projeto foi desenvolvido para ampliar o alcance da televisão gratuita, especialmente em locais onde o sinal é inexistente ou insuficiente. Minas Gerais foi incluída nessa terceira fase do programa.

Chamada de Fase C, vai beneficiar mais de 222 mil famílias em 108 cidades, divididas entre os estados de Goiás, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondônia.

De acordo com o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o projeto busca democratizar o acesso ao sinal de TV no Brasil.

“Ao atender novos 108 municípios de oito estados, a iniciativa garante que famílias inscritas no CadÚnico tenham acesso gratuito à TV digital, com mais de 100 canais, levando cultura, entretenimento e informação para dentro de casa. É uma política pública que beneficia diretamente brasileiros e brasileiras em cidades onde há pouca, ou nenhuma, oferta de sinal de TV terrestre”, afirmou o ministro.

Ao longo das suas três fases, o programa Brasil Antenado, executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), atenderá 323 municípios em 16 estados. São mais de 650 mil famílias aptas a solicitar a nova parabólica digital gratuita.

Fases do programa

O cronograma do Brasil Antenado foi dividido em três fases:

Fase A (14/07–13/12/25): 77 municípios, em 6 estados (MA, PI, PA, CE, RN e PE) mais de 220 mil famílias aptas. – CONCLUÍDA

Fase B (13/10/2025 - 13/03/2026): 138 municípios, em 5 estados (TO, PA, RR, PI, MA) - mais de 229 mil famílias aptas.

Fase C (12/01/2026 - 13/06/2026): 108 cidades, em 8 estados (ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO, RS), sendo mais de 222 mil famílias aptas.

Caravana Brasil Antenado

O programa Caravana Brasil Antenado leva atendimento presencial aos municípios atendidos e percorrerá todos os estados participantes. O veículo permanece um dia em cada cidade e oferece demonstrações práticas do uso da parabólica digital, com orientações para o agendamento do equipamento.

Até o momento, a caravana percorreu os estados do Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pará, Pernambuco e Tocantins. Quando passar por todas as cidades, em junho deste ano, a caravana terá percorrido mais de 95 mil km em 16 estados brasileiros. O suficiente para dar mais de duas voltas ao redor da Terra.

A caravana conta com o apoio das prefeituras, dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de lideranças locais para alcançar as famílias aptas.

Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi a primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil. Inaugurada em 1997, pela Lei 9.472/1997, é responsável pelo atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras.

A empresa administra o espectro de radiofrequências e o uso de órbitas. Ela expede e reconhece certificados a produtos, a partir de normas estabelecidas pela própria agência. A Anatel trabalha com a intenção de promover o desenvolvimento das telecomunicações do País, de forma moderna e eficiente.

Municípios atendidos

Os equipamentos pode ser instalados sem qualquer custo e os agendamentos podem ser feitos até 13 de junho. Os 30 municípios que receberão os atendimentos em Minas são:

Águas Vermelhas

Angelândia

Aricanduva

Cachoeira de Pajeú

Catuji

Chapada Gaúcha

Couto de Magalhães de Minas

Franciscópolis

Goiabeira

Grão Mogol

Indaiabira

Medina

Miravânia

Monte Formoso

Ninheira

Nova Belém

Novo Oriente de Minas

Padre Carvalho

Palmópolis

Ponto dos Volantes

Riacho dos Machados

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Itueto

São João das Missões

Serranópolis de Minas

Setubinha

Uruana de Minas

Vargem Grande do Rio Pardo

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice