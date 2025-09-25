Serviço das UAIs será implantado em 30 municípios mineiros

Novas unidades do Unidades de Atendimento Integrado (UAI) serão implantadas em 30 municípios de Minas Gerais, localizados em todas as regiões do Estado. Nesses locais, serão disponibilizados atendimentos para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), recuperação da conta Gov.br, serviços de trânsito relacionados a habilitação e veículos, entre outros.

A declaração conjunta com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que prevê a implementação das unidades, foi assinada nesta quinta-feira (25/9) pelo Governo de Minas. O termo oficializa a inclusão de 30 municípios no Programa UAI Compartilha, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG). As novas unidades do UAI serão instaladas nos municípios a seguir:

Conselheiro Lafaiete (Região Central de Minas)

Carandaí (Região Central de Minas)

São Joaquim de Bicas (Região Central de Minas)

João Pinheiro (Noroeste de Minas)

Presidente Olegário (Noroeste de Minas)

Vazante (Noroeste de Minas)

São Gotardo (Alto Paranaíba)

Monte Carmelo (Alto Paranaíba)

Coromandel (Alto Paranaíba)

Iturama (Triângulo Mineiro)

Frutal (Triângulo Mineiro)

Araguari (Triângulo Mineiro)

Itaúna (Centro-Oeste de Minas)

Formiga (Centro-Oeste de Minas)

Bom Despacho (Centro-Oeste de Minas)

Guaxupé (Sul de Minas)

Santa Rita do Sapucaí (Sul de Minas)

Três Pontas (Sul de Minas)

Viçosa (Zona da Mata)

Ubá (Zona da Mata)

Manhumirim (Zona da Mata)

Mantena (Rio Doce)

Guanhães (Rio Doce)

Aimorés (Rio Doce)

Capelinha (Jequitinhonha e Mucuri)

Minas Novas (Jequitinhonha e Mucuri)

Pedra Azul (Jequitinhonha e Mucuri)

Pirapora (Norte de Minas)

Jaíba (Norte de Minas)

Várzea da Palma (Norte de Minas)

Os municípios contemplados serão beneficiados com recursos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (FEPDC). Todas as unidades que receberem essas verbas também contarão com postos do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

A captação dos recursos, que chegam a R$ 10,8 milhões, foi realizada em agosto de 2024 por meio do Programa Juntos por Minas, após negociações entre a Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC) e o MPMG. O valor será aplicado na aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização visual das UAIs.

"Fico muito feliz com essa conquista, muito grande para os mineiros, que ficam mais bem atendidos, não apenas com serviços do Estado, mas também das prefeituras e serviços federais", celebrou o governador Romeu Zema.

"É uma grande realização trabalhar em conjunto com o Governo de Minas, pois essa parceria vai contribuir muito para os mineiros", pontuou o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso Morais Filho.

Rede

Atualmente, há 58 unidades do UAI em funcionamento no Estado, sendo 22 por meio do UAI Compartilha, em parceria com prefeituras ou câmaras municipais. Com a implantação das novas unidades, o total ultrapassará 80.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia