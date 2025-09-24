Assine
SEM SAIR DE CASA

MG: certidão para obter habilitação internacional será emitida digitalmente

A certidão de prontuário para fins internacionais passa a ser emitida pelo Portal de Trânsito do Governo de Minas, o Trânsito MG, evitando deslocamentos

AP
Alice Pimenta*
24/09/2025 11:49 - atualizado em 24/09/2025 11:50

Certidão para obter habilitação internacional agora é emitida digitalmente em MG
O cidadão deverá levá-lo a um cartório para realizar o apostilamento de Haia crédito: Divulgação/Seplag-MG

A certidão de prontuário para fins internacionais – documento exigido para motoristas habilitados em Minas Gerais que desejam obter carteira de habilitação em outros países – pode ser solicitada digitalmente a partir de agora. 

Antes da mudança era necessário comparecer a uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) para solicitar o documento. Agora o pedido pode ser feito diretamente no Portal de Trânsito do Governo de Minas, o Trânsito MG. 

Como funciona?

Para emitir o documento, o solicitante titular ou representante (advogado, despachante ou terceiro autorizado) deve realizar o pedido on-line pelo site Trânsito MG. A solicitação é analisada e a certidão é emitida com assinatura digital no Sistema Eletrônico de Informações (Sei!MG). 

Em seguida, o documento é disponibilizado ao cidadão, que deverá levá-lo a um cartório para realizar o apostilamento de Haia, procedimento necessário para que documentos brasileiros sejam válidos no exterior.

overflay