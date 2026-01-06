Erros que podem bloquear seu CadÚnico e como resolvê-los

A principal forma de garantir o recebimento de benefícios sociais como o Cadastro Único (CadÚnico) é manter seus dados atualizados. Pequenos erros ou informações desatualizadas, como uma mudança de endereço não comunicada, podem levar à suspensão de auxílios importantes para milhares de famílias mineiras.

O governo realiza revisões periódicas nos cadastros, e a atualização deve ocorrer no mínimo a cada dois anos ou sempre que houver uma mudança. Quando uma inconsistência é encontrada, o governo pode enviar avisos alertando sobre a necessidade de regularização para evitar o bloqueio do benefício.

Principais erros que bloqueiam o CadÚnico

Dados incorretos são o principal motivo para problemas com o CadÚnico. Ficar atento a esses detalhes evita transtornos e a interrupção de pagamentos. Os descuidos mais comuns que geram pendências são:

Renda familiar desatualizada: qualquer alteração na renda, como um novo emprego, o recebimento de uma pensão ou a perda de uma fonte de renda, deve ser informada imediatamente.

Endereço incorreto: a mudança de residência, mesmo que para uma rua próxima no mesmo bairro, precisa ser registrada no sistema.

Composição familiar errada: o nascimento de um filho, a saída de um membro da casa ou o falecimento de alguém da família são eventos que alteram o cadastro e precisam ser comunicados.

Escolaridade das crianças: deixar de informar a escola onde crianças e adolescentes estão matriculados ou a mudança de instituição também pode gerar inconsistências.

Como corrigir os dados e evitar o bloqueio

A solução para regularizar a situação é simples. O responsável familiar deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo em seu município. Embora em algumas cidades seja possível iniciar a consulta de pendências pelo aplicativo do CadÚnico, a atualização dos dados precisa ser finalizada presencialmente no Cras.

Ao se dirigir a um posto de atendimento, é fundamental levar os documentos de todos os membros da família. Tenha em mãos o CPF de cada integrante, que se tornou o principal documento de identificação no sistema. Além disso, leve um comprovante de residência atualizado, como uma conta de luz ou água, e a declaração de matrícula escolar para crianças e adolescentes.

O processo de atualização é rápido e garante que a família continue apta a participar dos programas sociais. Manter o cadastro em dia é a forma mais segura de não ter surpresas desagradáveis e assegurar o acesso aos seus direitos.

