Você pode perder seus benefícios? Saiba como atualizar o Cadastro Único

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Manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados é uma regra fundamental para as famílias que recebem o Bolsa Família. Sem essa revisão periódica, o governo pode bloquear ou até cancelar o benefício, gerando grande preocupação entre os beneficiários. O processo, no entanto, é simples e garante a continuidade do auxílio.

A atualização cadastral é uma exigência do governo federal para assegurar que o auxílio chegue a quem realmente precisa. A falta de informações atualizadas pode levar ao bloqueio temporário do benefício até que a situação seja regularizada. Por isso, estar com tudo em dia é a principal garantia para não ter surpresas no extrato.

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Quando a atualização é necessária?

A revisão das informações deve ocorrer, no mínimo, a cada dois anos, mesmo que não haja nenhuma alteração nos dados da família. O governo também pode convocar as famílias para uma averiguação cadastral a qualquer momento, o que torna a atualização obrigatória para evitar o bloqueio.

Além do prazo regular, a atualização é obrigatória sempre que houver mudanças importantes na composição ou na situação familiar. Isso inclui alteração de endereço, nascimento ou morte de um membro, mudança na renda mensal ou troca de escola das crianças e adolescentes.

Como fazer a atualização do Cadastro Único?

O procedimento deve ser feito presencialmente em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em um posto de atendimento do CadÚnico no município onde a família mora. O Responsável Familiar, preferencialmente a mulher, é quem deve realizar o processo.

Para agilizar, é possível iniciar o processo pelo aplicativo do Cadastro Único ou pelo site oficial. Essa etapa, conhecida como pré-cadastro, adianta o preenchimento de informações e tem validade de 240 dias. No entanto, ela não elimina a necessidade de comparecer a um posto de atendimento para validar os dados e finalizar a atualização.

Para as famílias que não tiveram nenhuma alteração nos dados, a confirmação das informações pode ser feita diretamente pelo aplicativo, em um processo conhecido como 'atualização por confirmação', tornando o procedimento mais simples e rápido.

Quais documentos levar?

No dia do atendimento, o Responsável Familiar deve apresentar seus documentos e também os de todas as pessoas que moram na mesma casa. Os principais são:

Do Responsável Familiar: CPF ou Título de Eleitor.

Dos demais membros da família: um dos seguintes documentos: CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, carteira de identidade (RG) ou carteira de trabalho.

Comprovante de residência: uma conta de luz, água ou telefone, preferencialmente dos últimos três meses. Não é obrigatório que a conta esteja no nome do responsável. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.