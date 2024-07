Por meio de parcerias estratégicas com os prefeitos, a Siga Antenado visa garantir que todas as famílias brasileiras tenham acesso às novas tecnologias disponíveis

Na busca incessante por avanços tecnológicos, uma transformação significativa está ocorrendo no cenário das telecomunicações brasileiras. Com a implementação da tecnologia 5G, surge a necessidade de substituir as antenas parabólicas tradicionais por modelos digitais. Essa mudança promete não apenas melhorar a qualidade de recepção do sinal televisivo, mas também integrar os cidadãos brasileiros à nova era digital.



A Siga Antenado, principal protagonista nesta evolução, tem papel fundamental nesse processo. Atuando ativamente durante a Marcha dos Prefeitos em Brasília, a organização busca apoio local para facilitar e acelerar esse processo de transição. Por meio de parcerias estratégicas com os prefeitos, a Siga Antenado visa garantir que todas as famílias brasileiras, especialmente as de baixa renda, tenham acesso às novas tecnologias disponíveis.



Por que a troca de parabólicas tradicionais é um caso urgente?

A necessidade dessa substituição se torna evidente à medida que o sinal de 5G é ativado pelo país. A frequência antes utilizada pelas parabólicas tradicionais está sendo requisitada para o bom funcionamento do 5G, demandando uma rápida mudança para evitar que famílias fiquem sem acesso à TV aberta, muitas vezes sua única forma de informação e entretenimento.



Como funciona a transição para parabólicas digitais?

A transição engloba a migração do sinal de TV de banda C para banda Ku, o que permite a coexistência do sinal de televisão com a nova rede de telefonia móvel. A Siga Antenado, por meio de um fundo bilionário providenciado pelas maiores operadoras de telefonia do Brasil, garante a instalação gratuita de novos kits digitalizados para a população carente, registrada no Cadúnico.



Qual é o impacto dessa mudança?



A mudança das parabólicas tradicionais podem causar impactos na vida dos brasileiros,veja quais são:

maior qualidade de sinal: as novas antenas digitais oferecem melhor recepção e qualidade de imagem;



as novas antenas digitais oferecem melhor recepção e qualidade de imagem; acesso ao 5G: a liberação da faixa de frequência permite a ativação do 5G, o que traz internet mais rápida e confiável;



a liberação da faixa de frequência permite a ativação do 5G, o que traz internet mais rápida e confiável; inclusão digital: famílias de baixa renda ganham acesso a tecnologias que antes poderiam ser consideradas inacessíveis.



Face a essas mudanças, a participação da Siga Antenado na Marcha dos Prefeitos não só demonstra a proatividade da organização em fomentar a inclusão digital como também destaca a importância da colaboração entre entidades governamentais e privadas para a adaptação social às novas realidades tecnológicas.



Esta transição não é apenas sobre a substituição de uma tecnologia por outra; trata-se de garantir que todos os brasileiros possuam as ferramentas necessárias para se conectar e prosperar na nova era digital. Com o apoio contínuo dos governos local e federal, a Siga Antenado está à frente, assegurando que a transformação digital seja inclusiva e acessível a todos.



Quando foi criada a antena parabólica?



A parabólica foi inventada pelo físico alemão Heinrich Hertz em 1887, durante sua descoberta das ondas de rádio. Ele utilizou refletores parabólicos cilíndricos com antenas dipolo focadas para a transmissão e recepção de sinais.



O desenvolvimento dessa tecnologia foi fundamental para a comunicação mundial, posteriormente sendo peça tradicional na casa dos brasileiros.

Com o avanço do sinal digital, este tipo de receptor acabou ficando obsoleto e está sendo gradativamente substituído por outros tipos de sistemas de conexão. Mesmo assim, por muitas gerações, a parabólica será sinônimo de integração com os sistemas nacionais de televisão.