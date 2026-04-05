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ELEIÇÕES 2026

Eduardo Cunha define partido e mira eleição para deputado federal por Minas

Carioca, ex-presidente da Câmara quer conquistar eleitorado mineiro e vai concorrer na mesma legenda de Cleitinho, que deve ser o nome para o governo de Minas

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
05/04/2026 19:30

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Eduardo Cunha durante entrevista para o Estado de Minas
Eduardo Cunha durante entrevista para o Estado de Minas crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha pretende tentar voltar ao cargo de deputado federal concorrendo por Minas Gerais nas eleições de outubro. Ele definiu que seguirá no partido Republicanos para o pleito.

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A legenda deve lançar o senador Cleitinho ao governo de Minas. No ano passado, o parlamentar foi processado por Cunha por chamá-lo de “canalha” e “vagabundo” durante uma manifestação bolsonarista em Belo Horizonte (MG).

Questionado se apoiará Cleitinho, o ex-deputado respondeu: ”Qualquer que seja a decisão partidária, eu seguirei sempre o partido”.

Eduardo Cunha de volta

Deputado federal entre 2003 e 2016, ele presidiu a Câmara durante o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. No mesmo ano, Eduardo Cunha foi preso em meio à Operação Lava Jato.

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Com a condenação, ficou inelegível por oito anos, até 2027. No entanto, sua filha, a deputada federal Dani Cunha (PL-RJ) conseguiu aprovar um projeto de lei que muda o início da contagem do prazo, que antes era no fim do mandato e passou a ser a partir da data da condenação.

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O texto foi sancionado com vetos pelo presidente Lula (PT), que retirou o efeito retroativo da medida. Assim, a possibilidade de Eduardo Cunha concorrer nas eleições deste ano ainda depende da interpretação da Justiça Eleitoral.

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