Assine
overlay
Início Política
JANELA PARTIDÁRIA

Troca-troca em Brasília: veja deputados federais de MG que mudaram de sigla

Período, encerrado em 3 de abril, levou 12 parlamentares a mudar de sigla; PL cresce e Avante sofre esvaziamento

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
06/04/2026 08:50

compartilhe

SIGA
×
Plenário da câmara: emendas parlamentares bancaram shows milionários em cidades do interior de Minas Gerais
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF) crédito: MARCOS OLIVEIRA/EM/D.A. PRESS

A janela partidária de 2026, aberta em 5 de março e encerrada em 3 de abril, levou 12 deputados federais de Minas Gerais a trocar de partido, redesenhando a composição da bancada do estado na Câmara e antecipando movimentos para as eleições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre os principais efeitos do período está o fortalecimento do PL, que ampliou sua bancada mineira com a filiação de nomes como Delegada Ione, Greyce Elias, Dr. Frederico e Lafayette de Andrada. Com isso, a legenda se consolidou como a maior do estado na Câmara.

Em sentido oposto, o Avante foi o partido mais afetado pela janela. A sigla perdeu a maior parte de sua bancada em Minas, com saídas para diferentes legendas, incluindo PL, Republicanos e Rede Sustentabilidade.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As mudanças ocorreram dentro da regra eleitoral que permite a parlamentares trocar de partido sem risco de perda de mandato durante o período da janela, mecanismo que costuma concentrar articulações políticas e reposicionamentos estratégicos.

Veja abaixo quem são os deputados que mudaram de sigla:

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados eleicoes-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay