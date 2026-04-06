Troca-troca em Brasília: veja deputados federais de MG que mudaram de sigla

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A janela partidária de 2026, aberta em 5 de março e encerrada em 3 de abril, levou 12 deputados federais de Minas Gerais a trocar de partido, redesenhando a composição da bancada do estado na Câmara e antecipando movimentos para as eleições.

Entre os principais efeitos do período está o fortalecimento do PL, que ampliou sua bancada mineira com a filiação de nomes como Delegada Ione, Greyce Elias, Dr. Frederico e Lafayette de Andrada. Com isso, a legenda se consolidou como a maior do estado na Câmara.

Em sentido oposto, o Avante foi o partido mais afetado pela janela. A sigla perdeu a maior parte de sua bancada em Minas, com saídas para diferentes legendas, incluindo PL, Republicanos e Rede Sustentabilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As mudanças ocorreram dentro da regra eleitoral que permite a parlamentares trocar de partido sem risco de perda de mandato durante o período da janela, mecanismo que costuma concentrar articulações políticas e reposicionamentos estratégicos.

Veja abaixo quem são os deputados que mudaram de sigla:

