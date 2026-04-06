Troca-troca em Brasília: veja deputados federais de MG que mudaram de sigla
Período, encerrado em 3 de abril, levou 12 parlamentares a mudar de sigla; PL cresce e Avante sofre esvaziamento
compartilheSIGA
A janela partidária de 2026, aberta em 5 de março e encerrada em 3 de abril, levou 12 deputados federais de Minas Gerais a trocar de partido, redesenhando a composição da bancada do estado na Câmara e antecipando movimentos para as eleições.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Entre os principais efeitos do período está o fortalecimento do PL, que ampliou sua bancada mineira com a filiação de nomes como Delegada Ione, Greyce Elias, Dr. Frederico e Lafayette de Andrada. Com isso, a legenda se consolidou como a maior do estado na Câmara.
Em sentido oposto, o Avante foi o partido mais afetado pela janela. A sigla perdeu a maior parte de sua bancada em Minas, com saídas para diferentes legendas, incluindo PL, Republicanos e Rede Sustentabilidade.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As mudanças ocorreram dentro da regra eleitoral que permite a parlamentares trocar de partido sem risco de perda de mandato durante o período da janela, mecanismo que costuma concentrar articulações políticas e reposicionamentos estratégicos.
Veja abaixo quem são os deputados que mudaram de sigla:
- André Janones: Avante > Rede
- Bruno Farias: Avante > Republicanos
- Delegada Ione: Avante > PL
- Dr. Frederico: PRD > PL
- Duda Salabert: PDT > Psol
- Greyce Elias: Avante > PL
- Lafayette de Andrada: Republicanos > PL
- Luiz Fernando Faria: PSD > União
- Pedro Aihara: PRD > PP
- Samuel Viana: Republicanos > União Brasil
- Weliton Prado: Solidariedade > PSD
- Zé Silva: União > PP