Duda Salabert deixa PDT e se filia ao Psol

A deputada federal Duda Salabert, um dos principais nomes da esquerda em Minas Gerais, anunciou nesta terça-feira (31/3) que vai se filiar ao Psol, deixando o PDT.

Ela já foi filiada ao partido entre 2017 e 2019, quando migrou para o PDT. A decisão acontece próximo ao fim da janela eleitoral - período em que deputados podem migrar de partido e manter o mandato. O prazo se encerra na sexta-feira (3/4).

Duda agradeceu ao PDT e valorizou o perfil ideológico da legenda: “Sou muito grata pelo tempo no partido. Sigo levando, por onde for, o trabalhismo e tudo que aprendi. A política tem dessas coisas: mudar para recomeçar”.

Psol

“É o momento de voltar às origens. Acredito em um projeto de esquerda mais amplo, coeso e que não se prenda a agendas que não fazem sentido”, explicou.

A deputada disse que o Psol é onde encontra sua “base de formação política” e disse que o partido tem afinidade com seu “projeto de vida e de mundo”.

“As conversas foram muito tranquilas. Era de interesse de ambas as partes, então tudo fluiu muito bem. Existe um retorno por coerência e por crenças comuns, um projeto maior e a longo prazo. O partido hoje é outro, e eu também sou outra”, completou Duda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A chegada da mineira foi comentada pela presidente nacional do Psol, Paula Coradi: “Duda é uma grande liderança e referência na luta ambiental em Minas Gerais, com uma trajetória marcada pelo compromisso com a transformação social. Sua chegada fortalece ainda mais o nosso projeto político”.

