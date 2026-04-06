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ELEIÇÕES 2026

‘Flávio é o líder’, diz coordenador da campanha, em meio às brigas na direita

Pré-candidato ao Planalto gravou vídeo para tentar acalmar os ânimos virtuais

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/04/2026 09:48 - atualizado em 06/04/2026 10:13

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‘Flávio é o líder’, diz coordenador da campanha, em meio às brigas na direita
‘Flávio é o líder’, diz coordenador da campanha, em meio às brigas na direita crédito: Foto: Beto Barata/ PL

O fato de Flávio Bolsonaro ter se apressado para gravar um vídeo pedindo “racionalidade” no fim de semana mostra que as brigas virtuais na direita já incomodam a pré-campanha presidencial do bolsonarismo.

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Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro protagonizaram novo atrito no feriado de Páscoa.

À coluna, o coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho, disse que “Flávio é o líder do grupo por delegação de Jair Bolsonaro” e que, ao se posicionar, “está dando a orientação de que nossa união é essencial para a vitória”.

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Marinho acrescentou que o recado de Flávio é no sentido de acolher divergências internas, mas sem causar rupturas: “Podemos ter divergências, porém o adversário é o PT”.

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No Partido dos Trabalhadores, a avaliação é de que a direita enfrenta claros problemas de liderança, com Bolsonaro preso e inelegível, o que alimenta uma clara disputa por espaço, poder e futuro.

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