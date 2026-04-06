‘Flávio é o líder’, diz coordenador da campanha, em meio às brigas na direita
Pré-candidato ao Planalto gravou vídeo para tentar acalmar os ânimos virtuais
compartilheSIGA
O fato de Flávio Bolsonaro ter se apressado para gravar um vídeo pedindo “racionalidade” no fim de semana mostra que as brigas virtuais na direita já incomodam a pré-campanha presidencial do bolsonarismo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro protagonizaram novo atrito no feriado de Páscoa.
À coluna, o coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho, disse que “Flávio é o líder do grupo por delegação de Jair Bolsonaro” e que, ao se posicionar, “está dando a orientação de que nossa união é essencial para a vitória”.
Leia Mais
Marinho acrescentou que o recado de Flávio é no sentido de acolher divergências internas, mas sem causar rupturas: “Podemos ter divergências, porém o adversário é o PT”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No Partido dos Trabalhadores, a avaliação é de que a direita enfrenta claros problemas de liderança, com Bolsonaro preso e inelegível, o que alimenta uma clara disputa por espaço, poder e futuro.