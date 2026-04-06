Eduardo Bolsonaro faz 'clickbait' sobre briga com Nikolas

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (06/04) em que utiliza uma montagem com inteligência artificial para simular um confronto com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Apesar da referência visual e do gancho inicial — “Nikolas versus Eduardo” —, o conteúdo não trata do embate entre os dois, mas sim de um apelo para mobilização de eleitores brasileiros que vivem no exterior.

Na gravação, Eduardo pede que o vídeo seja amplamente compartilhado e direciona a mensagem aos brasileiros fora do país, destacando o potencial impacto desse eleitorado nos resultados eleitorais. Ele menciona que cerca de 5 milhões de brasileiros residem no exterior e cita a diferença de votos registrada na eleição presidencial de 2022 para reforçar a importância da participação desse grupo.

O ex-parlamentar também orientou, de forma detalhada, como regularizar a situação eleitoral por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo a atualização de dados cadastrais e o envio de documentos. Ao longo do vídeo, faz críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e defende a necessidade de mudança no comando do país, citando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como opção.

A publicação ocorre na esteira de um desentendimento público entre Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira no último fim de semana. Os dois, que integram o mesmo campo político, trocaram críticas nas redes sociais em meio a divergências sobre posicionamentos e estratégias de comunicação.

O episódio repercutiu entre apoiadores e expôs ruídos dentro do grupo, com cobranças por maior alinhamento entre lideranças conservadoras. A troca de mensagens ganhou tração nas plataformas digitais e dividiu opiniões entre seguidores.

Repercussão

Nos comentários da postagem, parte dos usuários destacou que o vídeo utiliza o embate recente apenas como estratégia de engajamento, sem aprofundar o tema. Houve quem elogiasse a iniciativa de orientar brasileiros no exterior sobre como votar, ressaltando a relevância desse público.

Em um dos comentários, uma internauta identificada como Gizi Casagrande, disse que Eduardo “precisou usar o nome do Nikolas para chamar atenção para seu próprio video”.

"Usando o nome do Nikolas para engajar. Putz, assinou a própria pequenez política diante de um menino. Bah!", disse a seguidora.

Outra internauta, com o nome @Pat_Bulbovas, ironizou o vídeo de incentivo à votação de eleitores no exterior: “A PF estará a postos nos locais de votação no exterior para prender procurados pela Justiça Brasileira, fugitivos. Compareçam sim! Votem”, comentou.

Logo na sequência, outra seguidora identificada como @MouraRisso disse: “Só quer se promover em cima do Nikolas (...)”.

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