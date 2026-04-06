Damião se irrita e chama militante e vereador de 'desocupados'

A prestação de contas do prefeito Álvaro Damião (União) na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (6/4), foi marcada por um bate-boca com o vereador Sargento Jalyson (PL) após provocações envolvendo redes sociais e críticas à gestão.

A tensão começou ainda antes do embate direto entre os dois, quando o influenciador Ale Fiscaliza (Novo) distribuiu cartazes com a frase “Álvaro me desbloqueia” dentro da Casa. A ação gerou reação imediata do prefeito, que rebateu chamando o militante de “desocupado”.

Na sequência, Sargento Jalyson entrou na discussão e afirmou enfrentar dificuldades semelhantes para se comunicar com o chefe do Executivo municipal, dizendo que também não consegue marcá-lo em publicações com denúncias.

Damião x Sargento Jalyson

“Eu não sou recebido pela prefeitura. Marcamos data e nada. Como vou falar com o senhor?”, questionou o vereador.

Damião respondeu elevando o tom e afirmou que o parlamentar deveria recorrer aos canais institucionais. “Você é vereador, use os meios oficiais”, disse.

O bate-boca aumentou e, em seguida, o prefeito voltou a insinuar um descolamento da pauta.

O episódio expôs o desgaste na relação entre Executivo e parte dos vereadores, especialmente no que diz respeito à comunicação e ao acesso ao gabinete do prefeito. A bancada do PL, inclusive, vem fazendo denúncias sobre a falta de comunicação com a Prefeitura de Belo Horizonte.

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A discussão ocorreu no contexto da prestação de contas anual, quando o chefe do Executivo apresenta dados da administração e é submetido a questionamentos dos parlamentares.