Lulinha viajou em jato de homem que doou R$ 2 mi a Tarcísio, diz colunista

Filho do presidente Lula (PT), o empresário Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, voou em um jato privado do maior doador da campanha eleitoral de Tarcísio de Freitas ao Governo de São Paulo em 2022, segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da 'Folha de S. Paulo'.

Conforme documentos obtidos pelo jornal, Lulinha viajou junto ao advogado Otto Medeiros de Azevedo Jr. em 19 de fevereiro de 2025, de Brasília (DF) a São Roque (SP).

Otto Medeiros já advogou para o filho do presidente quando este foi acusado de sonegação fiscal em sua empresa de produção de conteúdo sobre tecnologia e jogos, a GameCorp. O processo foi anulado na Justiça.

O advogado doou R$ 2 milhões à campanha de Tarcísio em 2022, mesmo valor doado por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, ex-dono do banco Master. Assim, os dois são os principais apoiadores da campanha do governador, que tentará se reeleger em São Paulo neste ano.

Em resposta à coluna, a defesa de Lulinha afirmou que o voo foi "pontual, de natureza privada" e não quis comentar o que chamou de “aspecto da vida pessoal" do filho de Lula.

INSS

Outra viagem colocou Lulinha entre os alvos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Ele voou ao lado do empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado pela Polícia Federal como um dos principais articuladores do esquema de fraudes na previdência, para Portugal, em 2024.

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A defesa nega que o filho do presidente Lula tenha qualquer relação de negócios com o “Careca do INSS”.

