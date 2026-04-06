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BELO HORIZONTE

Damião justifica compra de iPhones: 'Prefeitura estava parada no tempo'

Licitação prevê o registro de preços para até 40 unidades de iPhone 17 Pro Max, com aquisição sob demanda ao longo de até 24 meses

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Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
06/04/2026 17:37

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Álvaro Damião em discurso na Câmara Municipal de BH
Álvaro Damião em discurso na Câmara Municipal de BH crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press

Ao prestar contas na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (6/4), o prefeito Álvaro Damião (União) voltou a defender a compra de iPhones pela administração municipal e afirmou que encontrou defasagem na área tecnológica da prefeitura. Ele tratou do tema ao responder pergunta feita pelo vereador Oswaldo Lopes (Podemos).

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“Uma das coisas que eu percebi no setor de tecnologia da Prodabel [Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte] é essa parada no tempo”, declarou.

A fala foi usada como argumento central para justificar a modernização dos equipamentos utilizados pela gestão, em meio a críticas sobre o valor da licitação que pode chegar a R$ 500 mil.

Segundo Damião, a atualização tecnológica é necessária não apenas para melhorar a comunicação institucional, mas também para garantir eficiência no funcionamento interno da prefeitura. Ele afirmou que mudanças já foram feitas na estrutura da área.

“A gente fez algumas mudanças, inclusive mudando quem estava à frente. Vocês perceberam isso?”, disse aos vereadores.

IPhones

O prefeito também destacou que a transformação digital não se limita aos gabinetes e secretarias, mencionando iniciativas em centros comunitários de bairros mais vulneráveis.

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“A prefeitura tem centros comunitários nos bairros, principalmente nos bairros mais pobres, vilas, e a gente começou a levar até essas pessoas também a condição de ter um computador”, afirmou.

A compra dos aparelhos, segundo ele, está inserida nesse contexto mais amplo de atualização tecnológica e ampliação de acesso, além de atender demandas técnicas da Prodabel, como desenvolvimento de sistemas e aplicações.

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A licitação prevê o registro de preços para até 40 unidades de iPhone 17 Pro Max, com aquisição sob demanda ao longo de até 24 meses.

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