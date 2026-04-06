Assine
overlay
Início Política
INFLUENCIADOR

Pré-candidato a deputado federal pelo PSDB promete propor 'bolsa maconha'

Influenciador Rico Melquíades já participou da CPI das Bets e jogou o "Jogo do Tigrinho" no Senado

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
06/04/2026 18:52

compartilhe

SIGA
×
O influenciador digital Rico Melquiades oficializou, no sábado (4/4), sua filiação ao PSDB em Alagoas
O influenciador digital Rico Melquiades oficializou, no sábado (4/4), sua filiação ao PSDB em Alagoas crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após se filiar ao PSDB em Alagoas e se anunciar como pré-candidato a deputado federal, o influenciador Rico Melquiades anunciou uma série de “propostas”, incluindo uma “bolsa maconha”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com mais de 12 milhões de seguidores, o influenciador foi o campeão do reality show 'A Fazenda' em 2021. Ele passou a integrar o PSDB, presidido em Alagoas pelo ex-prefeito de Maceió, JHC, no último sábado (4/4).

Propostas

Em posts no X (Twitter), Rico tentou atrair a atenção do público com propostas esdrúxulas. “Se eu ganhar para deputado vai ter a bolsa maconha para geral”, escreveu.

Leia Mais

Em outra postagem, prometeu “liberar cirurgia plástica para geral”. O influenciador é conhecido por ter realizado diversos procedimentos estéticos.

Rico ainda disse que, se for eleito, trabalhadores do regime CLT poderão “meter um tapão em cheio na fuça” dos patrões uma vez por semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em maio do ano passado, ele participou da CPI das Bets e demonstrou à senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) ao vivo o funcionamento do “Jogo do Tigrinho”, alvo de investigação.

Tópicos relacionados:

deputado-federal eleicoes-2026 maconha psdb rico-melquiades

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay