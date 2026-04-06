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'DECEPCIONADO'

Seguidores atacam Cleitinho por apoiar projeto de Lula de fim da escala 6x1

Senador pediu que medida seja aprovada ainda neste ano, com a instituição da escala 5x2 e sem redução salarial

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
06/04/2026 19:36

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Mesmo opositor de Lula, Cleitinho apoia publicamente alguns projetos do presidente
Mesmo opositor de Lula, Cleitinho apoia publicamente alguns projetos do presidente crédito: Reprodução/Instagram

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, voltou a defender o fim da escala 6x1, projeto do governo Lula (PT), em post nesta segunda-feira (6/4). Contudo, boa parte dos apoiadores do parlamentar criticou a postura.

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No vídeo, Cleitinho pediu que os seguidores batam “recorde de compartilhamento” e pressionem os deputados federais e senadores para aprovar a medida ainda neste ano, com a instituição da escala 5x2 e sem redução salarial.

“Essa pauta aqui é humana. Não é nem de esquerda, nem de direita. Tem trabalhador que faz essa maldita escala 6x1, de direita e de esquerda”, destacou.

Reação dos seguidores

Nos comentários da publicação, muitos seguidores reagiram negativamente. A maioria das críticas argumenta que o fim da escala 6x1 seria prejudicial aos empresários.

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“Medida populista, e o gerador de empregos? Não reduz salário e ainda precisa contratar outro colaborador, conta não fecha”, escreveu um seguidor.

“Você acha que os empresários vão aguentar? Vai ter desemprego em massa, você vai ver. E você fazendo propaganda eleitoral para o Lula, meu Deus”, diz outro comentário.

O deputado federal Luiz Lima (Novo-RJ) também reagiu negativamente ao post, escrevendo: “A mesma promessa da Picanha? Reduzir o tempo de trabalho sem redução salarial? Cara pálida, vai aumentar o desemprego e a informalidade. Cleitinho, converse com o comércio da esquina, meu amigo, com um restaurante que já está no sufoco para manter os salários em dia… Como irão contratar mais pessoas?”.

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“Você está me decepcionando demais”, completou outro seguidor.

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