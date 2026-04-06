Vereador do PL dispara a Damião: "O senhor é mentiroso ou incompetente?"

Durante sessão na Câmara Municipal de Belo Horizonte para prestar contas da administração municipal, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) foi duramente criticado pelo vereador Pablo Almeida, líder da bancada do PL, a maior da Casa.

Após discursar, o prefeito ouviu questionamentos dos vereadores. O clima na Câmara esquentou durante a participação de Sargento Jalyson (PL), que chegou a discutir com Damião.

Crítica

Depois, foi a vez de Pablo Almeida criticar o chefe do Executivo belo-horizontino: “Eu gostaria muito de viver na Belo Horizonte a qual o senhor veio aqui e discursou, mas, infelizmente, a gente vive na realidade de Belo Horizonte, que, por exemplo, é a capital nacional dos buracos”.

Ele disse acreditar que “a política é feita através do diálogo” e relatou ter procurado a prefeitura para uma construção, mas quis “cobrar as medidas necessárias” no olho a olho.

Assim, Almeida criticou a gestão do Anel Rodoviário, a instalação de novos radares de velocidade, as políticas de saúde e as obras do município.

“Onde a gente vai, tem obra parada na cidade. Isso é uma marca da sua gestão. Além de ineficiência, corrupção. Quando a gente fala, inclusive, da Sudecap, de tudo aquilo que aconteceu lá dentro, que o senhor sabe muito bem”, acusou.

Então, o vereador disparou: “O senhor anunciou no ano passado que teria a conclusão da obra da Praça do Papa. Mas agora, infelizmente, nós não tivemos essa conclusão. Gostaria de saber se o senhor é mentiroso ou é incompetente. E por que não entregou essa obra que o senhor disse que entregaria”.

Resposta de Damião